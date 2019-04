Diretta Fiorentina Frosinone/ Streaming video DAZN: quote, viola favoriti (Serie A)

Fiorentina Frosinone, diretta dall’arbitro Chiffi, si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 7 aprile 2019. Appuntamento allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il cosiddetto lunch match della trentunesima giornata di Serie A: Fiorentina Frosinone vede logicamente favoriti sulla carta i viola, ma motivazioni forse più importanti per i ciociari. La Fiorentina di Stefano Pioli ha ottenuto mercoledì sera un bel pareggio sul campo della Roma, ma a quota 39 punti ormai le speranze di lottare per l’Europa League attraverso il campionato sono ridotte a un lumicino e la priorità andrà inevitabilmente alla Coppa Italia. Il Frosinone di Marco Baroni ha invece ottenuto una fondamentale vittoria contro il Parma che ci ha detto che i ciociari sono ancora vivi: 20 punti in classifica sono naturalmente un dato pessimo per il Frosinone, ma la fiammella della speranza è ancora accesa e adesso si deve cercare di fare risultato ovunque per tenerla viva il più a lungo possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Frosinone non sarà prevista: l’esclusiva della partita del Franchi è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FROSINONE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Fiorentina Frosinone. In casa viola non ci attendiamo grandi novità, i cambi sarebbero eventualmente dettati solamente dalla stanchezza per la partita di mercoledì: in linea di massima dunque per Stefano Pioli teniamo di base il 4-3-1-2 con Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi davanti a Lafont, in mediana Benassi, Veretout e Dabo, i dubbi principali sono in attacco, legati a Chiesa, sarà oggi il giorno per rivederlo titolare? In questo caso naturalmente più credibile il 4-3-3 rispetto al 4-3-1-2. Stanchezza come principale variabile anche per Marco Baroni, che in linea di massima dovrebbe confermare chi ha fatto bene contro il Parma, a cominciare da Pinamonti in un reparto offensivo che potrebbe vedere titolari anche Ciano e Ciofani. Possibile la conferma anche del modulo 3-4-1-2, con nota di merito per Valzania, perno del gioco ciociaro, mentre Brighenti, Salamon e Capuano dovrebbero essere i titolari nella retroguardia a tre davanti a Sportiello.

PRONOSTICO E QUOTE

Appare a senso unico in favore dei viola il pronostico di Fiorentina Frosinone secondo quanto ci dicono le quote Snai sul match: il segno 1 infatti varrebbe appena 1,47 volte la posta in palio, mentre poi si salirebbe a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e un colpaccio del Frosinone varrebbe ben 7,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



