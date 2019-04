Diretta Giana Erminio Monza/ Streaming video e tv: derby lombardo (Serie C)

Giana Erminio Monza, che sarà diretta dal signor Nicolò Marini, è un interessante derby lombardo nella 34^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019, per il girone B: squadre in campo alle ore 16:30 di domenica 7 aprile presso il Comunale di Gorgonzola. Il pareggio che la Giana ha ottenuto contro la Feralpisalò è stato prezioso: non ha certo chiuso i conti, ma se non altro ha permesso di rimanere agganciata al Renate con cui al momento ci si gioca la possibilità di salvarsi subito, ma AlbinoLeffe e Virtus Verona sono appena due punti più sopra e anche la Ternana è raggiungibile. Insomma, i lombardi si giocano tutto in queste ultime cinque giornate nelle quali invece il Monza proverà a prendersi direttamente la fase nazionale dei playoff. La sconfitta interna contro il Gubbio è stata sanguinosa e ha spezzato una serie utile di sette partite, ma i brianzoli restano a -4 dalla Feralpisalò e, soprattutto, possono andare alle ultime fasi degli spareggi dalla Coppa Italia Serie C, di cui disputeranno la finale. Ora vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Gorgonzola per la diretta di Giana Erminio Monza, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Monza non è disponibile: come per tutte le partite di Serie C – compresa la Coppa Italia – anche questa è mandata in onda dal portale elevensports.it, che ancora una volta ha acquisito i diritti per la terza divisione e fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio (in modo gratuito per chi rinnovasse dalla scorsa stagione) oppure acquistando la singola partita ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMNIO MONZA

Per Giana Erminio Monza, Riccardo Maspero dà fiducia agli undici che hanno pareggiato al Turina: l’ex Jefferson però scalpita per una maglia che si gioca con Mutton e Rocco, alle loro spalle agirà come sempre Perna (12 gol in campionato) con l’altro ex Giudici in ballottaggio con Solerio a sinistra, Sosio a destra e Gianluca Barba che contende una maglia ai due centrali Pinto e Piccoli. In difesa saranno Bonalumi, Perico e Gianola a proteggere l’operato del portiere Leoni. Nel Monza, prima di tre giornate di squalifica per Filippo Scaglia: c’è Ivan Marconi che va a giocare al fianco di Negro in difesa, con Bearzotti e Anastasio terzini e il portiere che sarà Guarna. A centrocampo invece Di Paola sarà il regista con il supporto di Armellino e Palazzi; nel tridente offensivo reclama una maglia Andrea Brighenti ma il favorito è Ettore Marchi con Ceccarelli e Chiricò, con il 4-3-1-2 l’ex Foggia sarebbe il trequartista e a quel punto Brighenti avrebbe una maglia come attaccante.

QUOTE E SCOMMESSE

Per un pronostico su Giana Erminio Monza, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano negli ospiti i favoriti: vale infatti 2,25 volte il segno 2 che identifica la vittoria esterna dei brianzoli, mentre per il successo interno il valore sale a 3,50 volte la puntata e dovrete giocare ovviamente il segno 1. Per quanto riguarda il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,85 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



