Diretta Gubbio Triestina/ Streaming video e tv: quote, giuliani favoriti (Serie C)

Gubbio Triestina, che viene diretta dal signor Paride De Angeli, va in scena domenica 7 aprile alle ore 14.30, e sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. L’ultimo colpaccio in casa del Monza ha avuto il sapore della svolta per gli umbri, ora a +4 dalla zona play out e soprattutto a -3 da una zona play off che rappresenterebbe un aggancio clamoroso. Un altro esame importante sarà quello contro la Triestina che perdendo a Imola nell’ultimo turno di campionato ha forse mancato l’ultimo treno per impostare un possibile aggancio al Pordenone primo della classe: gli alabardati, salvo grandi sorprese dell’ultim’ora, hanno la mente già ai play off e devono conservare la seconda piazza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gubbio-Triestina non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati elevensports.it, che potranno collegarsi al sito tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO TRIESTINA

Le probabili formazioni di Gubbio-Triestina che si affronteranno presso lo stadio “Barbetti” di Gubbio. I padroni di casa inizieranno la sfida con questo undici titolare: Marchegiani; Ferretti, Espeche, Maini, Lo Porto; Davi, Pedrelli, Benedetti; Casiraghi, Cattaneo e Chinellato. Risponderanno gli ospiti con questo schieramento: Matosevic; Libutti, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Bariti, Coletti; Maracchi, Procaccio, Costantino e Granoche.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà il Gubbio guidato in panchina da Giuseppe Galderisi schierato con il 4-3-2-1; 4-2-3-1 per la Triestina di mister Massimo Pavanel. All’andata pari per 2-2 tra le due compagini allo stadio Nereo Rocco, doppio vantaggio umbro con Casiraghi e Plescia, rimonta alabardata nel finale con i gol di Pizzul e Lambrughi. Pari anche nell’ultimo precedente a Gubbio tra le due squadre, 1-1 con vantaggio umbro di Casiraghi e pari giuliano di Mensah.

PRONOSTICI E QUOTE

I bookmaker per le scommesse indicano la Triestina favorita per la conquista dei tre punti contro il Gubbio. Vittoria in casa quotata 3.15 da Eurobet, Bet365 propone a 2.80 la quota del pareggio e William Hill quota 2.40 l’eventuale vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, Bwin quota l’over 2.5 2.30 e l’under 2.5 1.60.



