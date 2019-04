Diretta Padova Trento/ Streaming video e tv: Itas per il bis (gara-2 quarti playoff)

Padova Trento, diretta dagli arbitri Alessandro Tanasi e Luca Sobrero, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019, presso la Kioene Arena della città veneta, sede delle partite casalinghe della Kioene Padova che ospita la Itas Trentino in gara-2 dei quarti playoff del volley maschile. Padova Trento è già ad uno snodo fondamentale: i quarti infatti si disputano al meglio delle tre partite, settimana scorsa Trento ha vinto 3-0 in casa e oggi cerca il bis per chiudere subito i conti. Padova invece punta a vincere per tornare aperta la sfida e tornare a Trento sabato prossimo, quando sarà in programma l’eventuale gara-3. Di certo parte favorita la Itas di Angelo Lorenzetti, nonostante il fattore campo avverso: seconda in stagione regolare contro il settimo posto di Padova e già vincitrice della Coppa Cev, Trento è tra le favorite per lo scudetto e passare in semifinale in due sole partite sarebbe utile in un cammino che può essere ancora molto lungo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PADOVA TRENTO

Padova Trento in diretta tv, come abbiamo già accennato, sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questo pomeriggio non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Padova Trento. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Padova Trento, come abbiamo già accennato, mette di fronte due realtà abbastanza diverse del nostro campionato di pallavolo. Padova ha raggiunto il suo grande obiettivo stagionale entrando fra le prime otto della stagione regolare e qualificandosi per questi playoff, ma sulla carta la sfida con Trento appare proibitiva. Oggi vincere sarebbe già una bella impresa, poi ci si giocherebbe tutto in gara-3, naturalmente a Trento, con la consapevolezza che in una partita secca tutto può succedere. Ecco perché dall’altra parte abbiamo una Itas che vuole evitare ogni insidia e chiudere i conti già oggi, per poi avere una decina di giorni per lavorare verso la semifinale. Trento ha già reso ampiamente positiva la propria stagione vincendo ad inizio dicembre il Mondiale per Club e dieci giorni fa la Coppa Cev: lo scudetto sarebbe la ciliegina che renderebbe trionfale il tutto, ci si può puntare senza pressioni eccessive proprio grazie ai due precedenti successi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA