Diretta Paganese Rieti/ Streaming video e tv: i laziali vogliono salvarsi (Serie C)

Paganese Rieti, che viene diretta dal signor Alessio Clerico, si gioca alle ore 14:30 di domenica 7 aprile: valida per la 34^ giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019, è importante ormai solo per i laziali che devono ancora chiudere i conti con la salvezza. Il pareggio rimediato in extremis contro la Juve Stabia ha dato fiducia al Rieti, che ha poi battuto la Reggina allungando a tre la striscia di partite senza sconfitte e, soprattutto, ha creato un margine di 3 punti sulla zona playout rappresentata dal Bisceglie. Oggi dunque per i reatini c’è una bella occasione per fare un passo in avanti che potrebbe anche essere determinante, considerato che il Bisceglie gioca a Catania; la Paganese è già aritmeticamente certa di giocare i playout ma è un destino noto da tempo. La vittoria manca dal 30 dicembre; se non altro nelle ultime sei partite sono arrivati cinque pareggi, la squadra campana potendo affrontare queste ultime giornate senza troppe pressioni si è come sbloccata (pur senza strafare) e adesso preparerà nel migliore dei modi lo spareggio per rimanere in Serie C, aspettando di conoscere il nome della sua avversaria. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco del Marcello Torre, mentre aspettiamo la diretta di Paganese Rieti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Rieti non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE RIETI

Per Paganese Rieti Alessandro Erra punta sul 3-5-2 con Cesaretti e Parigi davanti a tutti, supportati eventualmente dai movimenti delle due mezzali che saranno Capece e Scarpa, schierati ai lati di Gaeta che si occuperà della regia. Sugli esterni Tazza e Perri saranno chiamati ad un lavoro di raccordo in particolar modo con il reparto arretrato, nel quale Mariano Stendardo, il veterano Dellafiore e Piana agiranno in linea a protezione del portiere Santopadre. La salvezza del Rieti passa soprattutto dai gol di Gondo, che giocherò in tandem con Maistro; alle loro spalle una delle due mezzali sarà Giuseppe Palma che ha risolto la partita contro la Reggina, l’altra dovrebbe essere Carpani con Alessandro Marchi che avrà in mano le chiavi della squadra. Spazio poi a Brumat e Zanchi per agire sulle fasce laterali; a completare il modulo speculare agli avversari sarà una difesa nella quale Delli Carri avrà ai suoi lati Mattia e Gigli, in porta andrà Marcone.

QUOTE E SCOMMESSE

Andiamo a vedere cosa ci dice l’agenzia di scommesse Snai per Paganese Rieti: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 3,40 volte la somma messa sul piatto e dunque i favoriti sono gli ospiti, accompagnati da un valore di 2,15 volte la puntata. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, completa quello che è un pronostico equilibrato: con questa eventualità andreste infatti a guadagnare 3,05 volte la cifra che avrete puntato con questo bookmaker.



