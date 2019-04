Diretta Reggina Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: scontro per i playoff (Serie C)

Reggina Sicula Leonzio, partita che verrà diretta dal signor Claudio Panettella e si gioca alle ore 14:30 di domenica 7 aprile, è valida per la 34^ giornata del girone C della Serie C 2018-2019: al Granillo si affrontano due squadre che occupano la tredicesima posizione in classifica con 39 punti, e che dunque sono in corsa per un posto ai playoff. Sono tre le lunghezze da recuperare per arrivare al decimo posto, ma la Reggina (sconfitta a Rieti domenica scorsa) in realtà avrebbe un passo decisamente migliore: senza la penalizzazione gli amaranto sarebbero infatti quasi certi del pass per la post season trovandosi in quinta posizione, e potrebbero anche essere più su perchè dopo aver ricevuto la mazzata dal Giudice Sportivo hanno leggermente mollato il colpo. Quello della Sicula Leonzio è stato un campionato tutto sommato positivo, anche se adesso la squadra siciliana arriva da due sconfitte tra cui quella interna nel derby contro il Siracusa, sanguinosa sia per il valore della partita che per la situazione di classifica. Ora dunque, mentre aspettiamo la diretta di Reggina Sicula Leonzio, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Reggina Sicula Leonzio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Sicula Leonzio non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA SICULA LEONZIO

Massimo Drago potrebbe cambiare qualcosa per Reggina Sicula Leonzio: il tecnico pensa ad un tridente classico in attacco con Tulissi e Sandomenico che si giocherebbero con Abdou Doumbia una maglia da esterni affiancando la prima punta Strambelli, ma potrebbero giocare entrambi con Doumbia da centravanti. In questo caso rimarrebbe fuori Bellomo, a meno che non venga inserito da mezzala con De Falco in mezzo al campo e Zibert sull’altro interno; spazio poi a Kirwan e Salandria come terzini con Gasparetto e Conson a proteggere il portiere Confente. Nella Sicula Leonzio Pane giocherà in porta con Petta, Ferrini e Laezza davanti a lui; Andrea De Rossi e Squillace saranno gli esterni in un centrocampo schierato a cinque e dunque con tre centrali, ovvero Marano da playmaker con D’Angelo e Megelaitis sulle mezzali. Scalpita per una maglia Gammone, che potrebbe giocare a destra oppure prendere il posto di Dubickas, al momento favorito per essere il partner offensivo di Miracoli.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Reggina Sicula Leonzio sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il valore assegnato alla vittoria dei padroni di casa – 1,90 volte la somma messa sul piatto – rende gli amaranto i favoriti; la quota posta sul segno 2 per il successo esterno vale infatti 4,00 volte la cifra investita, mentre con l’eventualità del pareggio il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,10 volte la puntata, ovviamente messa sul segno X.



