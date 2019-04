Diretta Siracusa Vibonese/ Streaming video e tv: siciliani per la salvezza (Serie C)

Siracusa Vibonese sarà diretta dal signor Eduart Pashuku, e si gioca alle ore 14:30 di domenica 7 aprile: le due squadre scendono in campo al De Simone per la 34^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019, in una sfida che presenta obiettivi diversi per le due squadre. Il Siracusa è tornato a vincere dopo quattro partite: prima si è preso i punti del 3-0 a tavolino contro il Matera, poi ha festeggiato un successo esterno nel derby contro la Sicula Leonzio, prendendo tanta fiducia e soprattutto un margine di tre punti sul Bisceglie, andando anche ad affiancare il Rieti. Adesso dunque le possibilità di salvarsi sono decisamente maggiori, anche se chiaramente bisognerà lottare fino al termine; diventa importante vincere questa partita perchè i siciliani devono ancora fermarsi per il turno di riposo e, soprattutto, affronteranno Casertana, Catanzaro e Monopoli nelle ultime tre. Il calendario della Vibonese non è migliore (Monopoli, Juve Stabia, Reggina e Potenza) e i calabresi devono difendere appena un punto di margine per andare a giocare i playoff; la squadra ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite in cui ha centrato anche una vittoria, ma lo 0-0 interno contro la Paganese è stato sicuramente un risultato deludente. Dunque, restiamo in attesa di quello che potrà succedere nella diretta di Siracusa Vibonese; intanto possiamo studiare dubbi e certezze dei due allenatori valutando le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siracusa Vibonese non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA VIBONESE

Per Siracusa Vibonese, Ezio Raciti insiste con il 4-2-3-1 dando fiducia a Federico Vazquez, che ha ritrovato il gol: l’argentino, decisivo nel derby, sarà la prima punta con capitan Catania alle sue spalle, la linea dei trequartisti sarà completata da Parisi e Tiscione che partiranno larghi sulle corsie. A centrocampo Ott Vale e Palermo dovrebbero rappresentare l’assetto che andrà a impostare il gioco ma anche proteggere la linea difensiva, comandata da Turati che agirà in coppia con Di Sabatino, Daffara e Luca Bruno saranno i terzini con Crispino tra i pali. La Vibonese è senza Camilleri: Maciucca completerà la coppia centrale in difesa con Malberti, poi Finizio e Tito giocheranno come laterali bassi e Zaccagno come sempre sarà in porta. A centrocampo avremo la regia di Kenneth Obodo, il quale sarà supportato da Prezioso e Scaccabarozzi; Taurino può tornare titolare sulla trequarti, con lui Allegretti mentre il centravanti sarà Bubas.

QUOTE E SCOMMESSE

Ecco le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Siracusa Vibonese: padroni di casa favoriti ma situazione decisamente equilibrata, perchè il segno 1 per la vittoria dei siciliani vale 2,35 volte la somma che investirete con questo bookmaker mentre il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo esterno, vi farebbe guadagnare 2,95 volte la puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte la cifra messa sul piatto.



