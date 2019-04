Diretta Sudtirol Sambenedettese/ Streaming video e tv: quote, altoatesini favoriti

Sudtirol Sambenedettese verrà diretta dal signor Marco Ricci, della sezione di Firenze: squadre in campo alle ore 16:30 di domenica 7 aprile per una partita che rientra nel programma della 34^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Nel girone B gli altoatesini stanno quasi replicando lo scorso campionato: una grande rimonta con una serie di 13 partite nelle quali hanno fatto registrare una sola sconfitta, domenica scorsa il pareggio sul campo del Pordenone ha portato la squadra al quinto posto in classifica e con la possibilità concreta di qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff. La Sambenedettese al momento difende strenuamente il suo decimo posto, con il Gubbio lontano tre punti: rendimento in calo per la formazione marchigiana, che non vince da cinque partite e lo ha fatto solo una volta nelle ultime 12, in più domenica è stata fermata in casa dalla Virtus Verona perdendo una bella occasione per chiudere il discorso. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sudtirol Sambenedettese; nel frattempo noi possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sudtirol Sambenedettese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Sambenedettese non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL SAMBENEDETTESE

Nelle probabili formazioni di Sudtirol Sambenedettese l’unico cambio che Paolo Zanetti potrebbe operare riguarda il tandem offensivo: De Cenco si gioca una maglia con Turchetta mentre Niccolò Romero dovrebbe comunque essere in campo, con Mazzocchi che agirà sulla trequarti. Centrocampo confermato con Tommaso Morosini e capitan Fink schierati sulle mezzali mentre De Rose opererà in cabina di regia; Tait e Fabbri i terzini Pasqualoni e Vinetot saranno invece i centrali davanti al portiere Nardi. La Sambenedettese opera con un 3-5-2 nel quale Celjak, Biondi e Miceli rappresentano la linea difensiva a protezione di Andrea Sala; Rapisarda e Fissore si dispongono invece come laterali di centrocampo accompagnando l’azione di Rocchi e Gelonese che giocheranno come interni, la regia sarà quella di Ilari ma Francesco Signori potrebbe avere una maglia da titolare. Davanti c’è Calderini che scalpita, ma Stanco e Russotto partono ancora favoriti per comporre la coppia d’attacco.

QUOTE E SCOMMESSE

Sudtirol Sambenedettese è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo la quota i padroni di casa partono in vantaggio: vale infatti 2,30 volte la somma messa sul piatto l’eventualità del segno 1 per la loro vittoria, quota decisamente vicina (2,80) per l’ipotesi del pareggio che è regolata dal segno X. Il successo esterno della Sambenedettese è quella per la quale dovrete scommettere sul segno 2, andando eventualmente a guadagnare un valore pari a 3,45 volte la cifra investita.



