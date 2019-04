Diretta Teramo Vicenza/ Streaming video e tv: ribaltone in chiave playoff? (Serie C)

Teramo Vicenza, che sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro, è una delle partite che rientrano nel quadro della 34^ giornata del girone B, per il campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo al Bonolis domenica 7 aprile, con calcio d’inizio alle ore 16:30. Per gli abruzzesi la situazione è delicata: il pareggio di Renate ha impedito di chiudere definitivamente i conti per la salvezza e così il Teramo deve ancora guardarsi dal possibile ritorno della Giana Erminio (soprattutto), anche se il rush recente, fatto di tre vittorie esterne consecutive, potrebbe aver determinato la permanenza in categoria. Partita che resta comunque da vincere quella di oggi, contro un Vicenza che non può ancora dirsi sicuro dei playoff: i punti di vantaggio sull’undicesima in classifica sono 4 e le ultime tre gare (una sconfitta interna e due pareggi) hanno rimesso tutto in discussione. Attenzione perchè l’undicesima, insieme al Gubbio, è proprio la squadra che oggi gioca in casa: potrebbe delinearsi un’incredibile qualificazione alla post season, ma staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Teramo Vicenza mentre analizziamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Teramo Vicenza non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

In Teramo Vicenza, Agenore Maurizi deve rinunciare a De Grazia: dovrebbe quindi essere Infantino a prenderne il posto in attacco, con la conferma di Sparacello. A centrocampo cercano spazio Giorgi e Persia, che possono rilevare le due mezzali Spinozzi e Prioietti; resta favoriti Spighi per organizzare la manovra, Ventola e Celli agiranno sugli esterni mentre in difesa Polak, Fiordaliso e Caidi si piazzeranno in linea per proteggere l’operato del portiere Pacini, che domenica scorsa ha giocato al posto di Michal Lewandowski e potrebbe essere confermato. Il Vicenza invece gioca con un rombo di centrocampo nel quale i due vertici sono Nicolò Bianchi e Curcio, mentre Cinelli e Zonta si piazzano da interni di centrocampo. Pasini e Bizzotto guidano una difesa che verrà completata da Davide Bianchi e Stevanin schierati sulle corsie laterali, in porta andrà Grandi e nel tandem offensivo Maistrello spera in un posto che eventualmente toglierebbe a Rachid Arma, con la conferma di Giacomelli.

Per scommettere su Teramo Vicenza avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 che identifica la vittoria del Teramo ha un valore pari a 2,75 volte la somma messa sul piatto, mentre dovrete puntare sul segno 2 per il successo esterno del LaneRossi e in questo caso guadagnereste una somma pari a 2,809 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vale 2,75 proprio come l’ipotesi dell’affermazione abruzzese.



