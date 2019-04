Incidente stradale Sofia Goggia: come sta/ Fuori strada per evitare un tamponamento

Incidente stradale per Sofia Goggia a Sestriere. La sciatrice azzurra è uscita di strada, ma per fortuna non ha riportato alcuna conseguenza fisica. Spavento sì per la campionessa olimpica di discesa libera, che era alla guida della propria autovettura nel centro abitato della località alpina. Nel tentativo di evitare un’auto che ha improvvisamente frenato davanti a lei, la vice campionessa del mondo di supergigante è uscita di strada, ma è rimasta illesa. E infatti questo inconveniente non impedirà all’atleta bergamasca di prendere parte agli impegni istituzionali che la vedranno impegnata prossimamente a Roma con il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e a Fiera Bolzano, dove giovedì 11 aprile sarà tra i protagonisti dei “Fisi Awards” con la Federazione Italiana Sport Invernali nel corso di Prowinter. Lo ha reso noto la Fisi con un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito a quanto accaduto alla 26enne a Sestriere.

INCIDENTE STRADALE SOFIA GOGGIA: COME STA

Sempre molto attiva sui social, stavolta Sofia Goggia non ha voluto condividere con i fan quanto le è successo. Per ora infatti la sciatrice bergamasca non ha pubblicato alcun post o Instagram Stories per fare chiarezza su quello che è successo, ma quel che più conta è che non abbia riportato alcuna conseguenza fisica. Ha parlato per lei la Fisi con un comunicato. Recentemente comunque Sofia Goggia aveva fissato il suo nuovo obiettivo: i Mondiali del 2021. «Prima però ci saranno le finali 2020: sarebbe fantastico alzare una coppa sullo sfondo delle Tofane». Sono obiettivi ambiziosi, ma la campionessa azzurra si sente pronta per raggiungerli. Il suo grande successo resta per ora l’oro ai Giochi di Pyeongchang. «Forse mi servirà un po’ di tempo per capire la “grandezza” di quello che ho fatto. Sono andata avanti, ho subito conquistato il podio a Garmisch e ho fatto centro ai Mondiali». L’oro olimpico non ha eguali e Sofia Goggia lo sa bene.

