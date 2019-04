INFORTUNIO BROZOVIC, COME STA/ La prima diagnosi dei medici dell’Inter: il comunicato

Infortunio per Marcelo Brozovic: è questa la doccia gelata che ha raggiunto l’Inter nel corso del primo tempo della sfida contro l’Atalanta. Un duro colpo per Luciano Spalletti, che del croato ha fatto un regista affidabile e utilissimo soprattutto per la sua capacità di costruire come vertice basso. Brozovic si è fatto male durante uno scatto a metà campo: una fitta accusata alla parte posteriore della coscia destra lo ha subito convinto del fatto che qualcosa non fosse andato per il verso giusto nel suo allungo. Una smorfia di dolore e poi la decisione di chiedere il cambio: un copione già visto per lo sfortunato giocatore nerazzurro, che al 20esimo minuto del primo tempo ha lasciato il posto a Radja Nainggolan. La domanda che assilla ora tutti i tifosi è principalmente una: quanto starà fuori Brozovic?

INFORTUNIO BROZOVIC

Il rischio concreto è che Brozovic sia costretto a dover considerare la sua stagione con l’Inter pressoché finita. Il problema che lo ha colpito nella partita contro l’Atalanta costringendolo ad uscire per infortunio è infatti di natura muscolare e con un campionato che da qui ad una 40ina di giorni chiuderà i battenti non è scontato che “Brozo” riesca a tornare a disposizione di Luciano Spalletti in questa appassionante e incertissima volata Champions League. Sugli account social dell’Inter è prontamente arrivata una prima diagnosi da parte dello staff medico nerazzurro. Questo il comunicato che ha fatto la sua comparsa sui social interisti:”Per Marcelo #Brozovic, sostituito nel primo tempo, distrazione muscolare ai flessori della coscia destra. Per il centrocampista croato esami clinici nei prossimi giorni“. Non resta dunque che aspettare…

