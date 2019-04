Mandzukic scalcia Romagnoli: niente Var/ Video, andava espulso: prova tv in arrivo?

Tifosi del Milan infuriati dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus: ce l’hanno in particolare con Mandzukic. Secondo i supporters rossoneri l’attaccante della Vecchia Signora ha tenuto per gran parte del match un comportamento fin troppo sopra le righe, venendo graziato dall’arbitro di gara, Fabbri. L’episodio che ha fatto saltare sulla sedia i tifosi del Diavolo si è verificato precisamente all’87esimo minuto di gioco, quando la partita era sul due a uno in favore della Juventus. Dopo un’azione d’attacco meneghina, cadono in area Mandzukic e Romagnoli. Il calciatore croato, ancora a terra, scalcia contro il difensore rossonero, come da video che potete trovare più sotto, per poi andare a battibeccare con l’attaccante del Milan, Piatek. Stando al regolamento sarebbe rigore per il club milanese: peccato perché che Fabbri, che non poteva assolutamente accorgersi dell’azione, non abbia richiesto il var per andare a rivedere l’episodio. A questo punto non è da escludere la prova tv per il croato, avendo tenuto un comportamento antisportivo.

MANDZUKIC SCALCIA ROMAGNOLI

Una magra consolazione ovviamente per i rossoneri, mentre per la Juventus, che ha già lo scudetto in tasca, significherebbe giocare probabilmente due match senza il calciatore croato, nulla di così preoccupante vista la lunghissima panchina torinese. Sull’episodio Mandzukic è tornato anche l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, che al triplice fischio finale ha commentato il battibecco finale fra Romagnoli e Bonucci: «E’ normale che Romagnoli sia arrabbiato, penso sia arrabbiato per il calcio preso da Mandzukic. L’arrabbiatura la si può sfogare anche giocando più duri non solo alzando le mani. La Juventus ci ha insegnato di essere leali, sulle mezze palle, ma non di essere cattivi, nel calcio vale tutto, prima si è amici ma durante la partita no. La Juventus è stata questo». Molto deluso anche Reina, soprattutto per il calcio di rigore non assegnato al Milan su fallo di mano in area di Alex Sandro: «Esci un po’ sempre sconfitto da questo stadio, ma a tutti i livelli. Difficilmente, quando ci sono da prendere decisioni al cinquanta per cento vieni premiato». Di seguito il video dell’episodio di Mandzukic

IL VIDEO DEL FALLO DI MANDZUKIC

Prima il “bravo bravo” all’arbitro, poi il calcio a #Romagnoli…

Secondo voi #Mandzukic è stato espulso o almeno ammonito per uno dei due???😂#JuventusMilan pic.twitter.com/OhwUrku1tp — John Fox (@JohnFoxFPA) 6 aprile 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA