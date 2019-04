Probabili formazioni Inter Atalanta/ Quote, Icardi di nuovo titolare (Serie A)

Inter Atalanta si gioca alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per dare vita al piatto forte della domenica della trentunesima giornata di Serie A, un derby lombardo di eccellente livello. Di sicuro è già alta l’attesa per quanto sapranno fare le due formazioni: Inter Atalanta infatti mette di fronte due candidate alla Champions League, i padroni di casa che vorranno blindare il terzo posto e la Dea all’assalto della quarta posizione per fare la storia della società bergamasca. Andiamo allora subito a leggere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Il derby nerazzurro Inter Atalanta si annuncia come una sfida equilibrata, pur con i milanesi favoriti per classifica e fattore campo. L’agenzia di scommesse Snai ci propone dunque il segno 1 in favore dell’Inter a 2,10, ecco poi quote molto simili in caso di vittoria esterna dell’Atalanta o di pareggio, infatti il segno 2 è quotato a 3,40 mentre il segno X varrebbe 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Inter Atalanta ecco che Luciano Spalletti dovrebbe confermare le scelte di mercoledì, in occasione della netta vittoria sul campo del Genoa. Icardi dunque sarà di nuovo titolare, questa volta a San Siro: come sarà l’accoglienza dei tifosi della Beneamata? Qualche dubbio in più su Nainggolan, che con il Genoa ha giocato 90 minuti per la prima volta dopo l’infortunio: di conseguenza è possibile un ballottaggio con Joao Mario. Sugli esterni dovremmo invece rivedere Politano e Perisic, anche se per l’italiano c’è il rischio turnover e dunque è in lizza pure Candreva. In mediana naturalmente Brozovic è la certezza di Spalletti, ma dovrebbe essere confermato anche il grande ex di turno Gagliardini dopo l’ottima prestazione con doppietta a Marassi, dunque Vecino va verso la panchina. In difesa ecco l’ormai solito dubbio fra Asamoah e Dalbert come terzino sinistro, al fianco di Skriniar ci sarà ancora una volta Miranda mentre D’Ambrosio agirà a destra e in porta ci sarà naturalmente Handanovic.

LE SCELTE DI GASPERINI

Anche per Gian Piero Gasperini le probabili formazioni di Inter Atalanta vedranno in linea di massima la conferma della squadra che giovedì ha travolto il Bologna. Purtroppo però Zapata sarà squalificato, dunque vedremo che cosa sceglierà il Gasp per l’attacco: sicuri del posto Ilicic e Gomez, al posto del colombiano dovrebbe esserci Barrow a meno che la Dea non opti per un attacco senza punte di ruolo, mettendo in campo Pasalic dal primo minuto. In difesa e a centrocampo potrebbe esserci al massimo un po’ di turnover: fra i pali potremmo vedere ancora Gollini, davanti a lui Palomino e Mancini saranno affiancati da uno fra Djimsiti e Masiello, che sono in ballottaggio. In mediana ovvia conferma per la coppia formata da Freuler e De Roon, sugli esterni vedremo Hateboer a destra e uno tra Gosens e Castagne a sinistra, un ballottaggio che però potrebbe estendersi anche all’olandese se Gasperini decidesse di farlo riposare. In quel caso sarebbe Castagne a giocare a destra, con Gosens a sinistra.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Cedric, Vecino, Borja Valero, Candreva, Joao Mario, Keita.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro Martinez, Vrsaljko, De Vrij.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Barrow. All. Gasperini.

A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Ibanez, Masiello, Toloi, Castagne, Pessina, Pasalic, Kulusevski.

Squalificati: Zapata.

Indisponibili: nessuno.



