Probabili formazioni Napoli Genoa/ Quote, torna Fabian Ruiz? (Serie A)

Napoli Genoa si gioca alle ore 20.30 di questa sera, quando le due formazioni scenderanno in campo al San Paolo per il posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Le aspettative sono diverse per le due formazioni verso Napoli Genoa: i partenopei sono praticamente certi del secondo posto, il Grifone invece deve blindare la salvezza, ma fare risultato sul campo di una squadra che è 30 punti avanti non sarà facile. Di certo ci aspetta una partita affascinante, anche per lo storico gemellaggio fra tifoserie: vediamo allora quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Genoa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo anche al pronostico di Napoli Genoa, che appare a senso unico secondo l’agenzia Snai: il segno 1 è dato quasi per certo ed è quotato appena a 1,27. Si sale poi già a quota 5,50 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X, infine in caso di colpaccio esterno da parte del Genoa chi avrà scommesso sul segno 2 guadagnerebbe ben 12,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Genoa, osserviamo che Carlo Ancelotti dovrà valutare anche la necessità di dosare le forze per il finale di stagione, soprattutto in Europa League. Il turnover rispetto alla sconfitta di mercoledì ad Empoli potrebbe essere ampio soprattutto in difesa, dove non ci stupirebbero numerosi cambi, ad esempio con Hysaj che potrebbe ritrovare una maglia da titolare al pari di Maksimovic al fianco di Koulibaly davanti a Meret, mentre a sinistra è possibile la conferma di Mario Rui, sempre che non sia Hysaj a venire dirottato da quella parte, con Malcuit a destra. A centrocampo si potrebbe tornare al 4-4-2 con il ritorno da titolare di Fabian Ruiz al fianco di Allan, più Callejon a destra e Zielinski a sinistra, anche se resta valida pure l’alternativa Verdi. Infine in attacco dovrebbe tornare titolare Mertens al fianco di Milik, anche se resta valida l’opzione Ounas, con il belga dunque prima alternativa a partita in corso.

LE SCELTE DI PRANDELLI

Possibili grandi novità anche per Cesare Prandelli nelle probabili formazioni di Napoli Genoa: il Grifone è reduce da una pesante batosta contro l’Inter, qualcosa deve essere modificato. In difesa i cambi sono forzati perché Romero e Zukanovic sono squalificati e di conseguenza potrebbero giocare Gunter e Biraschi davanti a Radu, la buona notizia è che invece Criscito rientra dopo un turno di stop. A centrocampo invece le novità potrebbero essere più strettamente tecnico-tattiche, visto che mercoledì hanno fatto male tutti: ecco perché Prandelli potrebbe decidere di cambiare molto, ci sono in particolare Bessa e Mazzitelli che scalpitano per una maglia da titolare. Solo in attacco non ci attendiamo grandi sorprese, perché il tandem titolare potrebbe essere ancora formato da Sanabria e Kouame, attenzione però alle scelte tattiche. Il modulo potrebbe essere infatti il 4-4-2 ma anche il 4-3-3, in questo ultimo caso dentro Lazovic al posto di un centrocampista.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam, Albiol, Chiriches, Diawara.

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Gunter, Biraschi, Criscito; Lerager, Bessa, Mazzitelli, Sturaro; Sanabria, Kouame. All. Prandelli.

Squalificati: Romero, Zukanovic.

Indisponibili: Hiljemark.



