Risultati Serie A/ Classifica e diretta gol live score delle partite (31^ giornata)

Si accende la domenica dedicata ai risultati di Serie A: oggi 7 aprile 2019 vivremo infatti il momento clou di questa intensissima 31^ giornata della prima serie del calcio italiano, in campo nonostante il pesante turno infrasettimanale. I punti messi in palio e gli incontri previsti sono pesanti e di primo livello: tanto che già oggi la Juventus potrebbe pure incoronarsi campione d’italia per l’ottavo volta di fila e pure con 7 giornate di anticipo. Oltre al titolo italiano però la posta rimane altra pure per le altre squadre che lottano per un posto in Europa come per la salvezza. Prima però di vedere che sta accadendo in classifica andiamo a ricordare gli incontri, e quindi i risultati, di Serie A che saranno oggi protagonisti nella 31^ giornata. Si comincerà infatti già alle ore 12,30 quando la Fiorentina, di ritorno dal pareggio per 2-2 contro la Roma, accoglierà il Frosinone. Alle ore 15,00 sarò poi la volta del fischio di inizio di Cagliari-Spal e Udinese-Empoli, mentre saranno altri due gli incontri attesi per le ore 18,00 e quindi Inter-Atalanta e Lazio-Sassuolo. Toccherà quindi alla sfida Napoli-Genoa chiudere il programma domenicale della Serie A, con gli azzurri impazienti di vendicare il KO con l’Empoli di pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE A: CHI CERCA LA SALVEZZA

Come detto prima i punti messi in palio per questa domenica, saranno decisivi, specie ai gradini più bassi della classifica dove infuria la lotta salvezza: vediamo quindi che sta accadendo qui prima che i risultati di Serie A che otterremo oggi sconvolgano le carte in tavola. Partendo proprio dal fanalino di coda della primo campionato italiano, vediamo però che il destino del Chievo pare abbastanza segnato, pure alla vigilia della 31^ giornata. I clivensi, che però saranno in campo sol domani sera contro il Bologna, infatti hanno saputo mettere a bilancio appena 11 punti finora e registrano ancora un distacco di ben 9 lunghezze sul Frosinone, penultimo: i gialloblu quindi come pure i canarini ormai disperano di poter rimanere in Serie A l’anno prossimo. Chi invece si gioca ancora tutte le sue carte per la salvezza è il Bologna: la squadra di Mihajlovic, nonostante il 4-1 subito contro l’Atalanta in settimana, è in netta risalita e con 27 punti (uno in meno dell’Empoli, primo club salvo e due sull’Udinese) in graduatoria può ancora sperare. In questa parte della classifica infatti la situazione non appare affatto cristallizzata e i distacchi si mantengono minimi. Vedremo però che succederà già oggi in campo.

RISULTATI SERIE A

ore 12.30 Fiorentina Frosinone

ore 15.00 Udinese Empoli

ore 15.00 Cagliari Spal

ore 18.00 Lazio Sassuolo

ore 18.00 Inter Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 84

Napoli 63

Inter 56

Milan 52

Roma, Atalanta 51

Torino 49

Lazio 48

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Sassuolo 35

Parma 34

Genoa, Cagliari 33

Spal 32

Udinese 29

Empoli 28

Bologna 27

Frosinone 20

Chievo 11



© RIPRODUZIONE RISERVATA