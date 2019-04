Risultati Serie B/ Classifica e diretta gol live score delle partite (32^ giornata)

Il secondo campionato italiano torna in campo per chiudere questa intensa 32^ giornata e siamo quindi impazienti di conoscere come i risultati di Serie B di questa domenica modificheranno le cose in classifica. Manca sempre meno al termine della stagione regolare della cadetteria e come abbiamo già visto ieri, le lotte per la salvezza come pure per la promozione diretta in Serie A o per i play off sono più che mai infuocate. Capiamo bene che i tre punti messi in palio saranno pesantissimi, anche oggi dove sono parecchie le big chiamate in campo per difendere un piazzamento nei prossimi play off promozione. Andando a vedere quali saranno i risultati di Serie B attesi oggi, ricordiamo che il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 15,00 quando avranno luogo Ascoli-Pescara e Cremonese-Lecce. Dovremo quindi attendere le ore 21,00 per la partita tra Cosenza e Crotone: la 32^ giornata però sarà completata solo domani con la sfida tra Palermo e Verona.

RISULTATI SERIE B: CACCIA ALLA VETTA

Come annunciato prima, mancano sempre meno turni alla chiusura della stagione regolare della cadetteria e si accendono quindi le lotte in classifica per resistere in campionato come per agguantare la promozione. Questa particolare battaglia sarà poi protagonista oggi, visti gli incontri, e i relativi risultati, di serie B che ci attendono. Al momento infatti solo Brescia e Lecce sono le prime candidate al passaggio di serie: se il piazzamento della Leonessa non ci sorprende però lo fa quello dei giallorossi, che con tre successi di fila (di cui l’ultimo sul Cosenza pochi giorni fa) hanno meritato sul campo tale traguardo. I primi rivali ( e primi candidati al tabellone play off) però non sono troppo distanti: Palermo e Verona sono subito dietro e in questa 32^ giornata pur si affronteranno a viso aperto. Saranno poi da tenere d’occhio altre favorite di gran prestigio come Pescara e Benevento che nonostante qualche scivolone di troppo (come il KO giallorosso contro lo Spezia), dettano ancora il passo ad alte quote.

RISULTATI SERIE B

Ore 15,00 Ascoli-Pescara

Ore 15,00 Cremonese-Lecce

Ore 21,00 Cosenza-Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 57

Lecce 54

Palermo, Benevento 50

Verona, Pescara 48

Cittadella 45

Perugia 44

Spezia 43

Ascoli 36

Cremonese, Salernitana, Cosenza 35

Crotone 33

Livorno, Venezia, Foggia 30

Carpi 25

Padova 24



