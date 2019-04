Risultati Serie C/ Classifiche e diretta gol live score dei match (gironi B, C)

Si accende questa domenica 7 aprile 2019 tutta dedicata ai risultati di Serie C: il terzo campionato è quindi di nuovo sotto i riflettori e oggi lo sarà con i gironi B e C, assoluti protagonisti, visto che ieri sono stati i club del gruppo A a scendere in campo. Come è quindi facile immaginare il programma delle partite previste per oggi è davvero ben ricco: a rendere poi il tutto ancor più speciale sono i pochi punti rimasti in palio prima della chiusura della stagione regolare. Di fatto il calendario ci ricorda ancora appena 4 giornate prima che si accendano i tabelloni dei play off come dei play out e si decidano quindi le prima retrocessioni in Serie D come le prime promozioni nella serie cadetta del calcio italiano. Sarà quindi per molti club più che mai fondamentale vincere già oggi: in attesa però di scoprire quali saranno i risultati di Serie C che otterremo oggi vediamo che accade nei due gironi chiamati in campo.

IL GIRONE B

Ricordiamo subito che per il girone B il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 14,30, quando il Gubbio, di ritorno dal successo sul Monza di pochi giorni fa affronterà la Triestina. Alle ore 16,30 ecco il momento clou con ben 8 incontri e quindi Fano-Renate, Albinoleffe-Rimini, Feralpisalò-Vis Pesaro, Fermana-Ternana, Giana Erminio-Monza, Ravenna-Pordenone, Sudtirol-Sambenedettese e Teramo-Vicenza. Sarà poi la sfida tra Virtus Verona e Imolese a chiudere il quadro con fischio d’inizio alle ore 20,30.

IL GIRONE C

Programma ben intenso anche per il girone C della Serie C, dove tanti match si accumuleranno alle ore 14.30. Ecco quindi a quest’ora avranno luogo Catania-Bisceglie, Catanzaro-Virtus Francavilla, Juve Stabia-Trapani, Paganese-Rieti, Reggina-Sicula Leonzio e Siracusa-Vibonese. Segnaliamo poi che alle ore 16.30 il Potenza ospiterà la Cavese, uscita sconfitta col Catanzaro nella precedente giornata di campionato. Alle ore 18,30 invece il programma dei risultati di Serie C per il girone C si completerà con l’incontro Monopoli-Casertana.

Ore 14:30 Gubbio-Triestina

Ore 16:30 Fano-Renate

Ore 16:30 AlbinoLeffe-Rimini

Ore 16:30 FeralpiSalò-Vis Pesaro

Ore 16:30 Fermana-Ternana

Ore 16:30 Giana Erminio-Monza

Ore 16:30 Ravenna-Pordenone

Ore 16:30 Südtirol-Sambenedettese

Ore 16:30 Teramo-Vicenza

Ore 20:30 Virtus Verona-Imolese

CLASSIFICA SERIE C

Pordenone 64

Triestina 57

Feralpisalò 55

Imolese 53

Sudtirol, Monza 51

Ravenna 49

Fermana 45

Vicenza 42

Sambenedettese 41

Teramo, Gubbio 38

V Pesaro, Ternana 37

Albinoleffe, V Verona 36

Renate, Giana Erminio 34

Rimini 33

Fano 30

Ore 14:30 Catania-Bisceglie

Ore 14:30 Catanzaro-Virtus Francavilla

Ore 14:30 Juve Stabia-Trapani

Ore 14:30 Paganese-Rieti

Ore 14:30 Reggina-Sicula Leonzio

Ore 14:30 Siracusa-Vibonese

Ore 16:30 Potenza-Cavese

Ore 18:30 Monopoli-Casertana

CLASSIFICA

Juve stabia 65

Trapani 64

Catanzaro, Catania 57

Potenza 47

Viterbese, Monopoli 44

Virtus Francavilla 43

Vibonese 42

Casertana 41

Rende, Cavese, Reggina 40

Sicula leonzio 39

Siracusa, Rieti 32

Bisceglie 29

Paganese 14





