Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, live score delle partite (7 aprile 2019)

Siamo pronti a vivere un’altra interessante giornata con i risultati di Serie D: entriamo nella parte conclusiva di un campionato decisamente lungo, con nove gironi che ci hanno tenuto compagnia per tutta la stagione e che, con la sola eccezione di uno, devono ancora decretare le squadre che verranno promosse. Fino a questo momento a festeggiare è stato solo il Lecco; oggi potrebbe toccare al Bari e ci sono vicine Pergolettese e Picerno, ma è tutto ancora in divenire. Quello che possiamo fare allora è andare a presentare i risultati di Serie D per domenica 7 aprile, e poi rimanere in attesa di quello che accadrà sui tanti campi che vengono coinvolti dalle partite.

RISULTATI SERIE D: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie D ci sono tante situazioni ancora da vivere, e da definire: ovviamente la lotta ai playoff tiene banco, ma come sappiamo nel campionato di quarta divisione arrivare tra il secondo e il quinto posto consente soltanto di piazzarsi eventualmente nella graduatoria che potrebbe riguardare i ripescaggi estivi. Si corre allora per la promozione in Serie C e per evitare di finire in Eccellenza; nel girone B per esempio l’Olginatese, società a suo modo storica, è ad un passo dalla retrocessione mentre Mantova e Como proseguono il loro straordinario duello ad un punto di distanza. Nel girone l’ArzignanoChiampo ha approfittato di tre pareggi dell’Adriese nelle ultime cinque e si è preso il primo posto con tre punti di vantaggio, come detto nel girone D la Pergolettese, dopo aver vinto il derby, è vicina al colpo grosso sul Modena mentre il Cesena comanda il girone G con due lunghezze di vantaggio sul Matelica. Quasi fatta per il Bari: i galletti potrebbero festeggiare già oggi, anche grazie ai 2 punti di penalizzazione che accompagnano la Turris.

GIRONE A

Arconatese Sestri Levante

Borgosesia Borgaro

Bra Unione Sanremo

Casale Dronero

Folgore Caratese Chieri

Inveruno Stresa Sportiva

Lavagnese Savona

Lecco Milano City

Ligorna Fezzanese

CLASSIFICA

1. Lecco 29 23 5 1 63:20 74 2. Unione Sanremo 29 16 9 4 46:25 57 3. Savona 29 13 11 5 45:27 50 4. Inveruno 29 13 8 8 50:39 47 5. Ligorna 29 11 13 5 42:32 46 6. Casale 29 10 14 5 33:24 44 7. Chieri 29 13 4 12 51:40 43 8. Bra 29 11 7 11 40:42 40 9. Folgore Caratese 29 9 12 8 40:35 39 10. Lavagnese 29 8 12 9 43:40 36 11. Sestri Levante 29 9 9 11 31:38 36 12. Fezzanese 29 8 10 11 32:42 34 13. Borgosesia 29 8 10 11 33:40 34 14. Milano City 29 9 7 13 28:40 34 15. Arconatese 29 5 12 12 27:39 27 16. Stresa Sportiva 29 5 7 17 23:41 22 17. Borgaro 29 5 5 19 20:53 20 18. Dronero 29 4 7 18 27:57 19

GIRONE B

Caravaggio Como

Caronnese Scanzorosciate

Darfo Boario Villa Almè

Pro Sesto Pontisola

Rezzato Mantova

Seregno Legnago Salus

Sondrio Ambrosiana

Villafranca Olginatese

Virtus Bergamo Ciserano

CLASSIFICA

1. Mantova 29 24 3 2 61:23 75 2. Como 29 23 5 1 59:17 74 3. Rezzato 29 17 5 7 43:29 56 4. Pro Sesto 29 16 6 7 50:36 54 5. Caronnese 29 15 7 7 52:34 52 6. Virtus Bergamo 29 10 11 8 30:30 41 7. Sondrio 29 10 10 9 31:29 40 8. Pontisola 29 11 5 13 46:43 38 9. Villa Alme 29 9 10 10 30:29 37 10. Caravaggio 29 9 10 10 40:42 37 11. Seregno 29 9 9 11 29:35 36 12. Scanzorosciate 29 6 12 11 23:30 30 13. Villafranca 29 6 10 13 30:36 28 14. Legnago Salus 29 7 7 15 29:52 28 15. Darfo Boario 29 6 10 13 21:37 28 16. Ciserano 29 5 8 16 38:55 23 17. Ambrosiana 29 5 6 18 28:52 21 18. Olginatese 29 2 8 19 19:50 14

GIRONE C

Belluno Tamai

Bolzano Clodiense

Cartigliano Montebelluna

Chions Feltre

Cjarlins Muzane ArzignanoChiampo

Delta Rovigo Levico Terme

Este Adriese

Sandona Campodarsego

Trento ASC St. Georgen

CLASSIFICA

1. ArzignanoChiampo 29 18 6 5 54:30 60 2. Adriese 29 16 9 4 60:31 57 3. Feltre 29 15 11 3 44:22 56 4. Campodarsego 29 13 11 5 49:35 50 5. Bolzano 29 12 9 8 44:37 45 6. Delta Rovigo 29 10 12 7 44:36 42 7. Montebelluna 29 11 7 11 35:38 40 8. Este 29 9 12 8 42:42 39 9. Cjarlins Muzane 29 9 10 10 50:48 37 10. Cartigliano 29 8 12 9 32:39 36 11. Chions 29 8 11 10 33:37 35 12. Belluno 29 7 12 10 30:33 33 13. Sandona 29 7 11 11 33:32 32 14. Levico Terme 29 8 6 15 27:39 30 15. Clodiense 29 7 9 13 36:43 30 16. ASC St. Georgen 29 8 6 15 23:52 30 17. Tamai 29 7 4 18 27:46 25 18. Trento 29 4 10 15 24:47 22

GIRONE D

Calvina San Marino

Ciliverghe Mazzano Axys Zola

Classe Vigor Carpaneto

Crema Mezzolara

Fanfulla Oltrepovoghera

Fiorenzuola Lentigione

Pavia Pergolettese

Reggio Audace Modena

Sasso Marconi Adrense

CLASSIFICA

1. Pergolettese 29 20 6 3 56:26 66 2. Modena 29 17 9 3 53:26 60 3. Reggio Audace 29 17 7 5 47:21 58 4. Fiorenzuola 29 14 7 8 42:25 49 5. Fanfulla 29 14 7 8 48:41 49 6. Crema 29 11 11 7 46:40 44 7. Vigor Carpaneto 29 10 10 9 35:31 40 8. Adrense 29 9 10 10 37:40 37 9. Ciliverghe Mazzano 29 10 5 14 30:40 35 10. Lentigione 29 7 13 9 30:31 34 11. Axys Zola 29 8 8 13 32:39 32 12. Mezzolara 29 7 11 11 33:39 32 13. Calvina 29 6 13 10 34:46 31 14. Sasso Marconi 29 7 9 13 28:41 30 15. San Marino 29 4 15 10 19:27 27 16. Pavia 29 7 6 16 28:44 27 17. Classe 29 6 8 15 23:48 26 18. OltrepoVoghera 29 3 13 13 20:36 22

GIRONE E

Cannara Sangimignano Sport

Gavorrano Pianese

Ghivizzano Borgo Bastia

Montevarchi Calcio Real Forte Querceta

Ponsacco San Donato

Scandicci Massese

Seravezza Pozzi Sangiovannese

Tuttocuioio Trestina

UC Sinalunghese Prato

Viareggio Aglianese Calcio

CLASSIFICA

1. Pianese 33 18 9 6 51:18 63 2. Ponsacco 33 16 12 5 50:22 60 3. San Donato 33 15 13 5 44:25 58 4. Montevarchi Calcio 33 16 10 7 45:34 58 5. Gavorrano 33 16 8 9 39:27 56 6. Seravezza Pozzi 33 16 8 9 53:36 56 7. Ghivizzano Borgo 33 15 8 10 42:32 53 8. Tuttocuoio 33 15 6 12 38:37 51 9. Prato 33 13 9 11 39:39 47 10. Trestina 33 12 9 12 35:33 45 11. Cannara 33 10 14 9 28:31 44 12. Sangiovannese 33 11 11 11 33:31 44 13. Bastia 33 11 7 15 39:48 40 14. Aglianese Calcio 33 9 13 11 36:46 40 15. Real Forte Querceta 33 9 10 14 35:48 37 16. Viareggio 33 8 10 15 39:42 34 17. Scandicci 33 9 7 17 39:51 34 18. UC Sinalunghese 33 6 11 16 25:49 29 19. Sangimignano Sport 33 6 10 17 15:46 28 20. Massese 33 2 9 22 25:55 15

GIRONE F

Agnonese Campobasso

ASD Francavilla Recanatese

Avezzano Isernia

Castelfidardo ASD Pineto Calcio

Cesena Montegiorgio

Giulianova Vastese

Matelica Jesina

SN Notaresco Forlì

Sammaurese Savignanese

Sangiustese Santarcangelo

CLASSIFICA

1. Cesena 33 23 5 5 60:23 74 2. Matelica 33 23 3 7 65:29 72 3. Recanatese 33 14 15 4 49:28 57 4. ASD Pineto Calcio 33 14 11 8 52:35 53 5. S. N. Notaresco 33 14 10 9 42:33 52 6. Sangiustese 33 12 15 6 41:33 51 7. ASD Francavilla 33 13 12 8 48:35 51 8. Jesina 33 11 12 10 26:30 45 9. Montegiorgio 33 12 9 12 29:36 45 10. Savignanese 33 11 11 11 35:32 44 11. Campobasso 33 11 12 10 44:42 43 12. Sammaurese 33 10 13 10 31:42 43 13. Vastese 33 10 8 15 38:50 38 14. Giulianova 33 9 10 14 29:41 37 15. Isernia 33 8 9 16 25:47 33 16. Santarcangelo 33 7 12 14 33:50 33 17. Agnonese 33 6 12 15 25:39 30 18. Avezzano 33 9 6 18 42:48 30 19. Forlì 33 6 12 15 38:45 30 20. Castelfidardo 33 4 9 20 25:59 21

GIRONE G

Aprilia Flaminia

Budoni Città di Anagni

Cassino Monterosi FC

Castiadas Latte Dolce

Latina Ladispoli

Lupa Roma Anzio Calcio

Ostia Mare SFF Atletico

Torres Albalonga

Trastevere Calcio Avellino

Vis Artena Lanusei Calcio

CLASSIFICA

1. Lanusei Calcio 33 23 6 4 56:25 75 2. Trastevere Calcio 33 21 5 7 65:32 68 3. Avellino 33 21 5 7 59:33 68 4. Latte Dolce 33 17 11 5 45:25 62 5. Cassino 33 18 5 10 57:37 59 6. Monterosi FC 33 17 7 9 48:31 58 7. Albalonga 33 13 12 8 54:40 51 8. Aprilia 33 15 6 12 42:37 51 9. Vis Artena 33 15 5 13 60:53 50 10. Latina 33 12 11 10 44:32 47 11. SFF Atletico 33 13 7 13 52:50 46 12. Flaminia 33 10 8 15 40:45 38 13. Budoni 33 10 7 16 46:55 37 14. Ostia Mare 33 9 9 15 32:39 36 15. Citta di Anagni 33 7 12 14 26:39 33 16. Ladispoli 33 8 9 16 37:60 33 17. Torres 33 9 4 20 28:54 31 18. Castiadas 33 6 11 16 34:53 29 19. Lupa Roma 33 6 9 18 38:66 25 20. Anzio Calcio 1924 33 3 5 25 24:81 14

GIRONE H

ACD Nardo Gragnano

Altamura SS Nola

Andria Città di Fasano

Francavilla Taranto

Gelbison Cilento Audace Cerignola

Gravina Savoia

Picerno Pomigliano

Sarnese Sorrento

Vesuvio Ercolanese Bitonto

CLASSIFICA

1. Picerno 29 22 5 2 59:19 71 2. Taranto 29 19 7 3 53:24 64 3. Audace Cerignola 29 20 4 5 58:25 64 4. Bitonto 29 13 8 8 43:25 47 5. Savoia 29 12 10 7 28:25 46 6. Altamura 29 12 8 9 37:39 44 7. Andria 29 11 11 7 27:19 44 8. Gravina 29 11 9 9 39:36 42 9. Citta di Fasano 29 11 7 11 45:42 40 10. Francavilla 29 9 10 10 25:27 37 11. Sorrento 29 9 7 13 39:44 34 12. Gelbison Cilento 29 7 12 10 35:43 33 13. A.C.D. Nardo 29 7 10 12 22:31 31 14. Sarnese 29 8 6 15 24:37 30 15. SS Nola 1925 29 9 3 17 32:45 30 16. Gragnano 29 7 7 15 25:37 28 17. Pomigliano 29 4 7 18 15:48 19 18. Vesuvio Ercolanese 29 3 3 23 19:59 12

GIRONE I

Castrovillari Locri

Città di Messina Acireale

Gela Turris

Igea Virtus Rotonda

Nocerina Bari

Portici Cittanovese

Roccella Sancataldese

Troina Messina

US Palmese Marsala

CLASSIFICA

1. Bari 29 21 6 2 63:17 69 2. Turris 29 18 6 5 61:24 58 3. Marsala 29 12 11 6 39:24 47 4. AS Acireale 29 12 8 9 47:39 44 5. Cittanovese 29 13 5 11 50:46 44 6. Portici 1906 29 10 11 8 38:39 41 7. Troina 28 9 13 6 32:28 40 8. Gela 29 11 7 11 43:45 40 9. Nocerina 29 9 13 7 30:33 40 10. Castrovillari 29 9 12 8 32:36 39 11. US Palmese 29 8 13 8 24:25 37 12. Messina 29 9 9 11 34:39 36 13. Sancataldese 29 8 7 14 40:48 31 14. Roccella 29 6 13 10 29:39 31 15. Locri 1909 29 8 6 15 35:53 30 16. Città di Messina 29 7 7 15 25:42 28 17. Rotonda 28 6 5 17 24:40 23 18. Igea Virtus 29 4 8 17 16:45 20

