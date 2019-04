Video/ Carpi Padova (2-1): highlights, sorpasso emiliano in coda (Serie B)

Il video di Carpi Padova ci racconta di una partita molto combattuta tra due squadre che hanno cercato di vincere per risalire dai bassifondi della classifica di Serie B: alla fine ci sono riusciti con il punteggio di 2-1 i padroni di casa emiliani, rimontando con i gol di Concas al 42’ e di Arrighini al 78’ dopo l’iniziale vantaggio del Padova che era stato firmato al 12’ dal grande ex Mbakogu. La classifica resta molto critica per entrambe, ma la squadra di Fabrizio Castori sale almeno a quota 25 punti, scavalcando i veneti che adesso sono il fanalino di coda del campionato cadetto con 24 punti. Il Carpi era davvero sull’orlo del baratro quando è andato sotto, ha dimostrato se non altro di avere carattere e personalità: basterà per raggiungere una complicata salvezza? Dall’altra parte, il Padova ha perso l’occasione di rimanere in scia al gruppo che precede le ultime due, adesso si fa davvero difficile…

VIDEO CARPI PADOVA: LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita Carpi Padova, si è presentato ai microfoni di DAZN Andrea Arrighini, autore del gol partita per gli emiliani. Comprensibile la soddisfazione dell’attaccante del Carpi per una vittoria che tiene viva la squadra di Fabrizio Castori, che era probabilmente giunta all’ultima squadra: “Cambiano in positivo le prospettive. Abbiamo l’obbligo e il dovere di provarci fino alla fine, ci crediamo tutti alla salvezza. Dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo, ora ci saranno tutte finali. Non avevamo nulla da perdere contro il Padova, siamo partiti con delle difficoltà ma poi è uscita fuori la nostra grinta. Il merito è di tutti, Pasciuti mi ha dato una grandissima palla e Piscitelli ha fatto tante parate. Nel prossimo turno affronteremo il Lecce, la squadra più forte del campionato, ma possiamo mettere sotto anche i pugliesi. Lo abbiamo dimostrato contro il Benevento”.

VIDEO CARPI PADOVA: GLI HIGHLIGHTS





