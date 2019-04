Video/ Cittadella Livorno (4-0): highlights, goleada per i veneti (Serie B)

Il video di Cittadella Livorno ci racconta di una partita praticamente a senso unica, vinta infatti per 4-0 dai padroni di casa veneti allo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella nella trentaduesima giornata di Serie B. Un vero e proprio monologo da parte della squadra allenata da Roberto Venturato, che è passata in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Finotto al 38’ minuto e poi ha dilagato nella ripresa, grazie alla rete di Schenetti al 56’ e alla doppietta di Moncini, al 57’ e poi al 78’ sia calcio di rigore. Un sabato davvero eccellente per il Cittadella, che come i tre punti sale a quota 45 in classifica e rientra in zona playoff quando ormai il campionato di Serie B sta arrivando al suo rush finale. Partita da dimenticare in fretta invece per il Livorno, che resta fermo a quota 30 punti e vede sempre più in bilico la propria posizione nella dura lotta per la salvezza.

VIDEO CITTADELLA LIVORNO: LE DICHIARAZIONI

Gabriele Moncini è stato uno dei grandi protagonisti di Cittadella Livorno, avendo messo a segno una doppietta al Tombolato. Al termine della partita, di conseguenza, proprio Moncini ha parlato ai microfoni di DAZN: “È una vittoria importantissima. Sembrava non riuscissimo più a vincere, anche se esprimevamo un bel gioco, per cui è fondamentale aver vinto. Sono contento dei gol segnati, spero di segnare anche in trasferta, magari già da Salerno. Il rigore? Il rigorista rimane Iori, ma visto che me l’ero procurato gli ho chiesto di calciarlo e lui me lo ha concesso da gran signore. Mancano sei partite e spero di fare altri gol, è merito anche dei miei compagni perché quando spingiamo diamo fastidio a chiunque. Ma l’obiettivo è andare ai playoff ed è importante arrivarci. Il mister fa bene a tenerci con le antenne dritte. Dedico la doppietta al gruppo”.

VIDEO CITTADELLA LIVORNO: GLI HIGHLIGHTS





