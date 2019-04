Video/ Entella-Albissola (4-0): highlights, poker dei liguri (Serie C, girone A)

Video Entella-Albissola 4-0: highlights e gol della partita valevole per la 34^ giornata di Serie C girone A. Al Comunale di Chiavari i padroni di casa conquistano altri tre punti fondamentali nella corsa verso il ritorno in Serie B e mantengono quattro punti di vantaggio nei confronti del Piacenza che ha fatto il suo dovere in Costa Smeralda battendo l’Arzachena. A dispetto del risultato, il derby ligure è stato più equilibrato di quanto ci si potesse aspettare, soprattutto nella prima frazione di gioco quando i ceramisti si sono proposti in avanti con Oukhadda (abile a sfruttare il disimpegno errato di Belli per creare qualche grattacapo alla retroguardia avversaria) e con Martignago, che si è visto negare la gioia del gol per due volte da Paroni. Tuttavia, quando si è trattato di quagliare, la formazione di Boscaglia si è rivelata implacabile con un uno-due per tempo: tra il 33′ e il 36′ l’Entella si è infatti portata sul 2-0 grazie ai gol di Caturano e Icardi. Nella ripresa, dopo che gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione di Damonte, ad archiviare definitivamente la pratica ci ha pensato Ardizzone che nel giro di tre minuti ha siglato una doppietta (due palloni, due gol per il numero 17 che sicuramente ricorderà a lungo questa serata. A differenza dei giocatori dell’Albissola che, terminasse oggi la regular season, si giocherebbero la permanenza in categoria ai play-out. Il prossimo ostacolo della Virtus Entella verso la promozione diretta si chiama Pro Patria, l’appuntamento allo Speroni di Busto Arsizio è fissato per sabato 13 aprile alle ore 14.30: servirà un’altra prestazione maiuscola per avvicinarsi alla meta.

LE DICHIARAZIONI

Nella zona mista del Comunale di Chiavari, al termine della gara, è intervenuto il tecnico della Virtus Entella, Roberto Boscaglia: “Noi stanchi? Chi lo dice non lavora a stretto contatto con la squadra e non sa di cosa parla. Per quanto riguarda la partita, l’approccio è stato quello giusto, siamo riusciti a concedere pochissimi contropiedi all’Albissola che in un paio di occasioni ci ha messo comunque in difficoltà, aver trovato quei due gol in quella maniera ci ha poi permesso di gestire il match come volevamo. Nella ripresa in superiorità numerica abbiamo amministrato ancora meglio, Ardizzone e Iocolano in Serie C fanno la differenza anche entrando dalla panchina, in questo finale di stagione abbiamo bisogno di tutti quanti e soprattutto di mantenere la testa sulle spalle. Quattro punti di vantaggio sul Piacenza non sono nulla, non possiamo permetterci di fare nessun calcolo, dobbiamo scendere in campo solo ed esclusivamente per vincere”. L’allenatore dell’Albissola, Rino Lavezzini, commenta così il pesante KO dei suoi ragazzi: “Possiamo metterci il cuore, l’anima e tutto quello che vogliamo, ma contro squadre come l’Entella ci vogliono grandi qualità tecniche che noi purtroppo non vantiamo. Possiamo recriminare per qualche episodio che non siamo riusciti a sfruttare pienamente ma nei novanta minuti non ho mai avuto l’impressione che potevamo dire la nostra per il risultato, non sono queste le partite dove possiamo salvarci, ci sono altre sfide che invece sono più alla nostra portata e saranno quelle a dirci se meritiamo di restare in C oppure no”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA