Video/ Foggia Spezia (1-0): highligths, Iemmello firma la vittoria pugliese (Serie B)

Il Foggia con fatica batte lo Spezia e gioisce al fotofinish con una giocata di Iemmello: il video Foggia Spezia ci racconta dunque questa vittoria in extremis dei pugliesi. Il primo tempo comincia nel migliore dei modi per la formazione rossonera che al ventesimo, con Mazzeo, spaventa la difesa aquilotta con un inserimento che comunque non va a buon fine. Il Foggia macina gioco, lo Spezia pensa prevalentemente a difendere. Al quarantacinquesimo minuto ci prova Kragl per i padroni di casa ad impensierire Lamanna con una conclusione su piazzato: l’ex portiere del Genoa è bravo a non farsi sorprendere e respinge in calcio d’angolo. Le due squadre arrivano all’intervallo sul risultato di zero a zero e approcciano alla ripresa con la voglia di trovare il gol. Il Foggia si mette subito alla ricerca ossessiva del vantaggio ma rischia di concedere spazio alla manovra bianconera, che dopo sette minuti sfiora il gol con un tiro di Maggiore che Leali mette in angolo. I rossoneri dal canto loro faticano a trovare gli sbocchi giusti sul fronte offensivo. Nel finale succede di tutto e lo Zaccheria trema sulla deviazione di Billong e sul gol di Okereke, che poi viene annullato. All’ottantatreesimo i pugliesi riescono a gioire: Gerbo confeziona un bel pallone per Iemmello, che anticipa Capradossi e con grande freddezza insacca la rete dell’uno a zero finale.

VIDEO FOGGIA SPEZIA: IL TABELLINO

Foggia Spezia 1-0

Foggia (3-5-2): Leali; Martinelli, Billong, Ranieri; Zambelli(37’st Cicirelli), Gerbo, Agnelli(19’st Busellato), Deli, Kragl; Galano(10’st Iemmello), Mazzeo. A disp: Arena, Boldor, Chiaretti, Loiacono, Matarese, Ngawa, Noppert All. Grassadonia. Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Capradossi, Ligi, Crivello; Bartolomei, Ricci(40’st Galabinov), Maggiore; Gyasi(31’st Pierini), Okereke, Da Cruz. A disp: Augello, Barone, Brero, De Col, De Francesco, D’Eramo, Figoli, Manfredini, Suleiman, Terzi. All: Marino. Reti: 39’st Iemmello. Ammoniti: Zambelli, Ranieri(F); Ricci, ,Gyasi, Maggiore, Ligi (S). Espulsi: nessuno. Arbitro: Pillitteri. Stadio: Pino Zaccheria, Foggia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA