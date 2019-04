Video/ Parma Torino (0-0): highlights, reti bianche al Tardini (Serie A)

Il Torino frena la sua rincorsa all’Europa non andando oltre il pareggio contro il Parma, dunque il video di Parma Torino ci racconta una partita finita senza reti (0-0). I granata agguantano quota quarantanove punti in classifica, la formazione di D’Aversa invece allunga a trentaquattro. I gialloblu, orfani di Bruno Alves e Gervinho, subiscono subito l’intraprendenza dei padroni di casa, che si fanno preferire dal punto di vista del fraseggio e dell’iniziativa. Ansaldi e Bernguer sembrano piuttosto ispirati, ma l’unico vero pericolo dalle parti di Sepe lo crea Baselli con una conclusione che l’estremo difensore lucale accompagna sul fondo. Poi ci prova Berenguer ma ancora una volta Sepe controlla. Il Parma si difende come può e appena possibile cerca di rendersi insidioso in ripartenza. La fa prima con Rigoni e poi con Dimarco ma non succede nulla. Secondo tempo più divertente. I granata vanno vicini al gol con Baselli e Berenguer, poi si mangiano le mani per una giocata mancata di Gagliolo sul colpo di testa di Sierralta. Mazzarri prova a spronare i suoi ed inserisce due giocatori offensivi come Parigini e Zaza. Il Parma però contiene senza grossi problemi, anche se il finale del match è piuttosto movimentato con eccessivo nervosismo. L’ultimo squillo ha la firma di Belotti, il cui mancino si impenna oltre la traversa.

VIDEO PARMA TORINO: IL TABELLINO

PARMA-TORINO 0-0

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Gazzola (88′ Scozzarella), Rigoni, Kucka, Barillà, Dimarco (93′ Bastoni); Sprocati, Ceravolo (72′ Siligardi). All. D’Aversa. TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon (57′ Parigini), Ansaldi (66′ Zaza); Baselli, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri. ARBITRO: Doveri. AMMONITI: Rincon, Gagliolo, Gazzola, Belotti, Ansaldi, Zaza, Sierralta, Izzo, Kucka. ESPULSI: nessuno.

