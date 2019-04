Video/ Perugia Benevento (2-4): highlights, gli stregoni dominano al Curi (Serie B)

Vittoria pirotecnica del Benevento in casa del Perugia con il risultato di 4-2 in uno scontro d’alta classifica allo stadio Renato Curi. Come vediamo nel video di Perugia Benevento, i primi 20’ sono spettacolo assoluto: passa avanti il il Benevento al 7′: giocata in area biancorossa di coda e fallo di mano di Sgarbi, l’arbitro concede il rigore e Nicolas Viola trasforma con freddezza il penalty. Al 9′ il Perugia riequilibra la situazione. A segno il coreano Han, che si avvnta su una corta respinta del portiere dei sanniti Montipò su un tiro da fuori area di Verre, mettendo in rete con un facile tap-in. Al 13′ i Grifoni si portano avanti nel punteggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dragomir: Han prolunga di tacco la traiettoria sul secondo palo dove Umar Sadiq si inserisce con perfetta scelta di tempo per insaccare da due passi. Al 18′ però il Benevento ritrova il pareggio: calcio di punizione di Nicolas Viola dal quale scaturisce una mischia nell’area umbra, Caldirola realizza il gol del 2-2. Ritmi sempre alti, ma prima dell’intervallo arriva il vantaggio beneventano grazie a Coda, che batte il portiere di casa Gabriel con una conclusione dal limite dell’area.

IL SECONDO TEMPO

Anche nella ripresa non mancano le occasioni, Gabriel tiene a galla il Perugia con un miracoloso salvataggio su Coda, ma poi è Verre a mancare la grande chance per il pari, colpendo il palo da ottima posizione. Il match si chiude di fatto al 28’ del secondo tempo quando il Benevento può usufruire di un altro calcio di rigore per un fallo in area di Gyomber su Buonaiuto. Nicolas Viola trasforma e chiude i conti sul 2-4, nel finale arriva un legno anche per il Benevento che colpisce una traversa con Buonaiuto.

Ecco il video di Perugia Benevento, con le azioni salienti del match.





