WRESTLEMANIA 35/ WWE, info streaming video e tv: Rousey, Flair e Lynch main event

Nella notte italiana tra domenica 7 aprile e lunedì 8 aprile andrà in scena l’evento più importante dell’anno per tutti i fan del wrestling WWE, ovvero Wrestlemania 35. Al MetLife Stadium di East Rutherford, a circa una ventina di minuti da New York, fra qualche ora si terrà lo show in pay-per-view più atteso della stagione, ricco di match imperdibili e di novità molto interessanti. Per la prima volta nella storia della rassegna americana infatti il main event di Wrestlemania vedrà protagoniste 3 donne: Becky Lynch, Ronda Rousey, campionessa di Raw, e Charlotte Flair, campionessa di Smackdown, si affronteranno in un triple threat match in cui la vincitrice si prenderà tutte e due le cinture. Da non perdere nemmeno il ritorno di Batista, l’ultimo match della carriera di Kurt Angle e non sono nemmeno da escludere possibili sorprese, come ad esempio l’apparizione di John Cena o dell’Undertaker.

INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento ppv WWE Wrestlemania 35 sarà visibile in Italia, dalle ore 01:00, tramite la piattaforma satellitare di Sky sul canale Primafila nella notte tra domenica 7 aprile e lunedì 8 aprile acquistando l’evento con il codice 747474. Chi vorrà rivedere lo show potrà sintonizzarsi su Sky Sport dall’8 aprile all’11 aprile alle ore 08:00, 14:00 e 20:00, oltre a poterlo selezionare on demand. Ricordiamo infine che gli appassionati possono anche seguire l’evento tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network. In chiaro invece attraverso l’account Facebook della WWE sarà visibile il Kickoff, della durata di due ore in attesa dell’evento principale.

SATURDAY NIGHT LIVE E BATTLE ROYAL

Nel consueto kickoff in attesa di Wrestlemania si terranno ben due battle royal. Per quanto riguarda gli uomini, nell’Andrè The Giant Memorial Battle Royal c’è attesa per i due comici provenienti dal Saturday Night Live, Michael Che e Colin Jost. Quest’ultimo in particolare si è inimicato nientemeno che Braun Strowman, possibile vincitore, il quale ha costretto lui ed il suo collega a partecipare all’evento dopo che Jost aveva messo in dubbio l’autenticità del wrestling. Tanti i lottatori che entreranno sul ring, dagli Hardy Boyz di Matt e Jeff Hardy alla Lucha House Party di Kalisto, Lince Dorado e Gran Metalik, senza dimenticare magari un paio di sorprese soprattutto da Nxt. Nella battle royal femminile invece ci saranno quasi tutte le lottatrici più importanti ad eccezione di quelle che hanno già in programma un incontro nel ppv. La favorita per questo match è la giapponese Asuka: l’imperatrice vuole ancora dimostrare la sua forza nonostante abbia perso la cintura di Smackdown per mano di Charlotte Flair.

MIZ A CACCIA DI SHANE MCMAHON PER VENDICARE IL PADRE

Un match che potrebbe regalare qualche sorpresa a Wrestlemania 35 è quello tra The Miz e Shane McMahon. I due, dopo esser stati amici del cuore nel “Best Tag Team in the world” per qualche mese, hanno chiuso il loro rapporto nel peggiore dei modi: dopo aver perso contro gli Usos a Fastlane per le cinture di coppia di Smackdown, Shane ha attaccato alle spalle Miz ed ha messo le mani in faccia al padre di quest’ultimo. Nelle ultime settimane il figlio del proprietario della WWE ha rincarato la dose ma Miz sembra più determinato che mai e probabilmente niente e nessuno riusciranno a fermarlo nel falls count anywhere. I due si sfideranno infatti in un match ai limiti del regolamento, dove l’avversario potrà essere schienato fuori dal ring e cioè in qualsiasi punto del MetLife Stadium.

REY MYSTERIO E RANDY ORTON, NON CHIAMATELI “VECCHI”

Leggere questi nomi può suscitare un po’ di magone per chi è nato negli anni ’90. Rey Mysterio e Randy Orton sono però tutt’altro che un ricordo del passato ed a Wrestlemania 35 hanno intenzione di sottolinearlo. Il Folletto di San Diego è infatti pronto a battagliare con Samoa Joe, campione in carica per la prima volta dal suo arrivo da Nxt, per lo United States Championship, titolo vinto in 2 occasioni dal suo grande amico Eddie Guerrero tra WCW e WWE. Decisamente più intrigante la faida tra Randy Orton ed Aj Styles. La Vipera, wrestler di terza generazione ed inserito dal padre in questo circuito, ha punzecchiato il Fenomenale sul fatto che quest’ultimo avesse impiegato tantissimo tempo per approdare nella World Wrestling Entertainment. Aj si è difeso rimarcando quanto il suo arrivo sia stato sudato e meritato nel mondo del pro-wrestling e non ha esitato nel ricordare all’avversario la sospensione per non aver passato i controlli anti droga. La sfida tra Randy ed Aj si preannuncia incandescente.

TUTTE LE CINTURE DI COPPIA IN PALIO

Tanti gli incontri in programma a Wrestlemania 35, ma non solo singoli. In palio ci sono anche tutte le cintura di coppia. Gli Usos, tag team champions di Smackdown, sono costretti a difendere il titolo in un fatal 4 way match contro Aleister Black & Ricochet, Rusev & Nakamura e The Bar, ovvero Sheamus & Cesaro, per aver dato forfait nel gauntlet match di due settimane fa, favorendo il percorso del New Day per Kofi Kingston. Le cinture di Raw verranno difese dai Revival, Scoot Dawson e Dash Wilder, contro Kurt Hawkins e Zack Ryder. La Boss ‘n’ Hug Connection di Sasha Banks & Bayley dovrà invece vedersela contro le Divas of Doom, ovvero Natalya e Beth Phoenix, le Iiconics austaliane Peyton Royce & Billie Kay oltre a Nia Jax & Tamina. Chissà che le oceaniche non riescano a spuntarla, magari approfittando di qualche errore di distrazione da parte delle altre ragazze.

UNIVERSAL E WWE CHAMPIONSHIP, SETH E KOFI SONO PRONTI

Il patron McMahon aveva utilizzato la metafora “Davide contro Golia” per definire il match tra Finn Balor e Brock Lesnar alla Royal Rumble. Una definizione che potrebbe essere applicata anche ai due incontri per le cinture più importanti della WWE. Lo Universal Championship verrà difeso ancora una volta da Lesnar contro Seth Rollins: l’architetto del ring ha però tutte le carte giuste per poter domare la bestia e strappargli il titolo. Un altro che potrebbe realizzare un sogno è Kofi Kingston. Il membro del New Day, con l’aiuto dei suoi compagni Big E e Xavier Woods, si è conquistato la possibilità di sfidare Daniel Bryan per il WWE Championship. Kofi si trova in questo circuito da 11 anni e questa è la prima volta in cui viene incluso in un match per il titolo maggiore. Tutto l’universo WWE è dalla sua parte.

IL RITORNO DI BATISTA PER IL RITIRO DI TRIPLE H E L’ADDIO DI KURT ANGLE

I nostalgici sorrideranno nel rivedere sul ring Batista. L’animale è uscito allo scoperto reclamando un incontro a Wrestlemania 35 con l’ex amico Triple H e, in caso di vittoria dell’attore hollywoodiano, H sarebbe costretto a ritirarsi. Il Cerebral assassin non si è certo tirato indietro ed ha fatto in modo che il loro sia un No Holds Barred match, ovvero una battaglia in cui nessun colpo sarà proibito: pronti a rivedere il martello? Suscita invece un po’ di amarezza l’incontro d’addio di Kurt Angle. Il campione olimpico sta infatti per chiudere definitivamente la sua carriera nel ring e per farlo sfiderà Baron Corbin, l’uomo che gli ha sottratto il posto di general manager di Raw. I fan non sono molto contenti della scelta di questo avversario e si aspettano una sorpresa dell’ultimo minuto.

CI SONO ANCHE JOHN CENA E UNDERTAKER?

Le soprese di cui abbiamo parlato non si esauriscono solo con le Battle Royal del preshow. I rumors rivelano infatti che oltre ai match già annunciati in maniera ufficiale, ci potrebbero essere anche altri incontri interessanti. E’ infatti difficile pensare ad un’edizione di Wrestlemania senza l’apparizione dell’Undertaker. Il Deadman è da sempre uno dei lottatori più importanti in WWE e ha continuato a richiamare grande attenzione anche dopo che Brock Lesnar ha interrotto la sua striscia di vittorie sul 21-1. Un altro wrestler amatissimo dagli appassionati è John Cena. Tutto lascia supporre che Cena non dovrebbe esserci sul Grandest Stage of them all quest’anno visto che non ne è stata pubblicizzata la presenza. La speranza dei fan è però quella che possa prendere il posto di Baron Corbin nel match di addio di Kurt Angle, rianimando la faida che li ha visti protagonisti negli anni 2000.

LA DONNA PIU’ CATTIVA DEL PIANETA, LA REGINA E L’UOMO

Finalmente siamo giunti alla resa dei conti. Dopo mesi di pestaggi, squalifiche a match in corso, attacchi a sorpresa con stampelle ed infine l’arresto per tutte e tre lunedì durante l’ultima puntata di Raw, Becky Lynch, Charlotte Flair e Ronda Rousey si daranno battaglia nel main event di Wrestlemania. La decisione della WWE di scegliere un triple threat match femminile per la prima volta nella storia, quando in precedenza erano sempre stati gli uomini a sfidarsi nell’ultimo incontro della card, indica ulteriormente come il wrestling femminile sia una realtà concreta ed in continua ascesa. Le tre lottatrici hanno aumentato l’hype nell’ultimo periodo e i fan si aspettano una vera e propria guerra. Ronda Rousey, “la donna più cattiva del pianeta”, Charlotte Flair, “la regina”, e Becky Lynch, “the man” non hanno intenzione di risparmiarsi e Becky, la favorita per strappare tutte e due le cinture di Raw a Ronda e di Smackdown a Charlotte, si è già autoproclamata “doppia campionessa” lo scorso martedì. Staremo a vedere chi la spunterà ma lo spettacolo è garantito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA