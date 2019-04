Probabili formazioni Liverpool Porto/ Diretta tv: tanti assenti per Klopp e Conceicao

Liverpool Porto si gioca domani sera: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 21.00 per questa partita d’andata dei quarti di Champions League. Ad Anfield si affrontano due squadre che hanno fatto la storia del calcio, ma sulla carta il confronto vede favoriti i padroni di casa per la qualificazione e naturalmente anche per il successo singolo oggi, in casa Reds. Vediamo allora quali sono le probabili formazioni di Liverpool Porto alla vigilia della partita, andando ad analizzare le notizie che ci arrivano circa le mosse di Jurgen Klopp e Sergio Conceicao, tenendo pure conto di alcune assenze di spicco.

Nelle probabili formazioni di Liverpool Porto, per quanto riguarda i padroni di casa annotiamo che all’assenza dell’infortunato Oxlade-Chamberlain si aggiunge la squalifica di Robertson. L’allenatore Jurgen Klopp è orientato a sostituirlo con Alberto Moreno o con Milner, anche se quest’ultimo sarebbe adattato da terzino sinistro di una difesa per il resto composta da Alexander-Arnold, Lovren e Van Dijk davanti ad Alisson. Con Milner in difesa, andrebbe Fabinho a posizionarsi a centrocampo insieme a Wijnaldum ed Henderson. Nessun dubbio invece in casa Liverpool per quanto riguarda l’attacco: ecco infatti il tridente classico con Firmino, Mane e Salah.

Le probabili formazioni di Liverpool Porto sono caratterizzate dalle assenze anche per Sergio Conceicao: infortunato Bruno Costa, ci sono soprattutto due assenze molto pesanti per il Porto, cioè gli squalificati Pepe ed Herrera. Maxi Pereira agirà quindi da terzino destro, con Eder Militao in posizione centrale al fianco di Felipe davanti a Casillas, con Alex Telles possibile titolare a sinistra, ma di cui vanno verificate le condizioni fisiche. A centrocampo Oliver Torres favorito per sostituire Herrera e affiancare Pereira nella coppia mediana, con Otavio esterno destro e Brahimi a sinistra. Infine in attacco ecco la classica coppia titolare per i lusitani, quella composta da Soares e Marega.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp.

Squalificato: Robertson.

Indisponibile: Oxlade-Chamberlain.

PORTO (4-4-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles; Otavio, Óliver Torres, Pereira, Brahimi; Marega, Soares. All. Conceição.

Squalificati: Pepe, Herrera.

Indisponibile: Bruno Costa.



