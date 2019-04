Probabili formazioni Tottenham Manchester City/ Diretta tv, cautela per Aguero

Tottenham Manchester City si gioca domani sera: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 21.00 per questo stuzzicante derby inglese valido per l’andata dei quarti di Champions League. L’attesa naturalmente è altissima, e non potrebbe essere altrimenti per questo snodo fondamentale nella stagione delle due formazioni: Tottenham Manchester City dà l’occasione sia agli Spurs sia ai Citizens di scrivere una pagina di storia. In 180 minuti infatti il Tottenham ha certamente la capacità per reggere il confronto con il City, dal canto suo Pep Guardiola sa che serve un trionfo internazionale per portare definitivamente la squadra di Manchester tra le nobili d’Europa. Vediamo allora quali sono le probabili formazioni di Tottenham Manchester City alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Tottenham Manchester City sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Sky, che detiene l’esclusiva per le partite di Champions League. Appuntamento per gli abbonati sui canali Sky Sport uno (numero 201) oppure Sky Sport 252, o ancora in alternativa tramite la diretta streaming video che sarà garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI POCHETTINO

Nelle probabili formazioni di Tottenham Manchester City, per quanto riguarda gli Spurs dobbiamo dire che non ci attendiamo particolari novità per i titolari del Tottenham. L’allenatore Mauricio Pochettino si affiderà al modulo 4-2-3-1 per sfidare il City: tra i pali Lloris, protetto dai due centrali Alderweireld e Vertonghen, mentre come terzini ci saranno Trippier a destra e Davies a sinistra, tenendo pure presente il fatto che in difesa non sono al meglio Dire ed Aurier. A centrocampo, Sissoko e Alli formeranno la coppia mediana davanti alla difesa. Ecco poi naturalmente che in attacco Kane sarà l’unica unica punta, con Son, Eriksen e Rose che dovrebbero invece comporre il terzetto alle sue spalle, sulla trequarti offensiva del Tottenham.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

La più grande incognita delle probabili formazioni di Tottenham Manchester City riguarda gli ospiti di Pep Guardiola. Infatti Aguero ha subito un infortunio muscolare a fine marzo: dovrebbe essere comunque recuperato per affrontare il Tottenham da titolare, ma resta un minimo di cautela, anche perché l’alternativa Gabriel Jesus sarebbe comunque di eccellente livello. Insieme all’argentino partirebbero titolari Sterling e Bernardo Silva come esterni d’attacco del 4-3-3 del City, mentre Fernandinho, Gundogan e De Bruyne formeranno il terzetto a centrocampo. Una buona notizia in difesa per Guardiola: Mendy è recuperato e agirà come terzino sinistro, mentre Walker sarà a destra. Infine, il portiere Ederson sarà difeso dalla coppia centrale formata da Otamendi e Laporte.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Rose; Kane. All. Pochettino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling, Aguero. All. Guardiola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bravo, Delph, Zinchenko.



