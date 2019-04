Video/ Cagliari Spal (2-1): highlights, Pavoletti decide la partita (Serie A)

Il Cagliari riesce ad avere la meglio della Spal vincendo con un 2 a 1 deciso dalle reti di Faragò, Antenucci ed il decisivo colpo di testa dello specialista Pavoletti che ha ribadito in rete la traversa colpita da Ceppitelli. Il match si apre subito col vantaggio sardo che arriva già al 3’: gran tiro di Barella da fuori area che Viviano respinge in tuffo ma Faragò è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e a ribadirlo in rete da distanza ravvicinata. Gli ospiti provano a reagire al 15’ quando su un cross di Fares, Ceppitelli ha deviato verso la propria porta ma Cragno è riuscito a deviare in corner con un gran balzo, ma sulla stessa azione il direttore di gara, dopo aver visionato il VAR ha decretato un calcio di rigore per il tocco di mano dello stesso difensore rossoblu. Dal dischetto si è presentato Antenucci che ha con freddezza insaccato il gol dell’1 a 1. Dopo il pareggio realizzato dal capitano spallino, la partita ha vissuto un evidente involuzione dal punto di vista tecnico e così per assistere a delle emozioni si è dovuto attendere il 45’ quando a provarci è stato Ionita da fuori area che Viviano è riuscito a bloccare.

VIDEO CAGLIARI SPAL: IL SECONDO TEMPO

Ripartono meglio i sardi che sfiorano il vantaggio già al 57’ quando Barella ha tentato un gran tiro al volo che Viviano è riuscito a respingere con uno spettacolare intervento in tuffo. Il gol è nell’aria ed arriva al 60’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Ceppitelli ha tentato un colpo di testa che è stato respinto dalla traversa, Pavoletti è stato il più lesto di tutti ad avventarsi sulla ribattuta e ad insaccare con un colpo di testa nella porta ormai sguarnita. Al 66’ ancora Cagliari pericoloso su un calcio d’angolo che Ionita ha colpito di testa centrando la traversa, la palla dopo aver colpito la linea di porta, è uscito. Al 73’ gli ospiti hanno avuto l’occasione di pareggiare quando il neo-entrato Petagna, subentrato due minuti prima a Dickmann, è stato liberato in area di rigore dove ha sprecato calciando addosso a Cragno, abile nell’uscire a valanga sull’attaccante. Nonostante il vantaggio, sono stati i padroni di casa a sfiorare il gol nel finale come all’82’ quando, sull’ennesimo corner, Cacciatore ha tentato uno spettacolare colpo di tacco che è stato respinto dalla parte interna del palo lontano finendo verso il centro della porta dove Pavoletti ha ribadito in rete con un tuffo di testa che però è stato annullato dall’arbitro per un fallo commesso dal centravanti sul portiere spallino. Dopo cinque minuti di recupero si è concluso l’incontro che ha regalato un prezioso successo alla squadra di mister Maran che si allontana probabilmente definitivamente dalla zona retrocessione e costringendo invece la formazione di Semplici a dover lottare ancora per garantirsi la permanenza nella massima serie.

Ecco il video di Cagliari Spal, con le azioni salienti del match





© RIPRODUZIONE RISERVATA