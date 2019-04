Video/ Cosenza-Crotone (1-0): highlights, Embalo decide il derby calabrese (Serie B)

Video Cosenza-Crotone 1-0: highlights e gol del derby calabrese valevole per la 32^ giornata di Serie B 2018-19 che ha visto i silani prevalere grazie all’incornata vincente di Embalo (secondo centro in campionato per lui). Tre punti che pesano come macigni per la squadra di Piero Braglia che si porta così a +8 sul quintultimo posto in classifica, a 6 giornate dal termine della regular season è ancora presto parlare di salvezza raggiunta ma è indubbio che il Cosenza sia sulla buona strada per rimanere tra i cadetti anche la prossima stagione. Ben più arduo il cammino per la compagine di Stroppa che può vantare solamente tre lunghezze di vantaggio nei confronti del terzetto composto da – in rigoroso ordine alfabetico – Foggia, Livorno e Venezia. Alex Cordaz ce l’ha messa tutta nel tentativo di mantenere la porta inviolata ed è uscito senz’altro vincitore dal duello personale con Gennaro Tutino, ma il numero 1 dei pitagorici non ha potuto far nulla sulla spizzata di testa del numero 10 avversario che ha preso l’ascensore per intercettare il traversone di Baez e depositare il pallone in rete. Nel secondo tempo il Cosenza potrebbe raddoppiare proprio con Baez che invece si accontenta di timbrare il palo che tiene a galla la formazione ospite, Crotone che recrimina per il gol annullato a Simy – in precedenza anche l’attaccante nigeriano aveva colpito un pagno – nel recupero e che sarebbe valso il pari: l’assistente di Abbattista alza la bandierina segnalando un fuorigioco che, se c’è, è millimetrico. Giustamente gli ospiti si sentono defraudati e il clima si avvelena, con due espulsi nel finale: Golemic e Maniero finiscono in anticipo sotto la doccia, l’extra-time si allunga fino al 100′ (quasi un tempo supplementare), pur soffrendo e stringendo i denti il Cosenza protegge un risultato preziosissimo e al triplice fischio i giocatori vanno sotto la curva a festeggiare sulle note di “Freed from desire”. Pezzo dance di successo degli anni novanta riesumato e reso nuovamente di moda dai tifosi – un po’ come era successo con “Seven nation army”.

VIDEO COSENZA CROTONE: LE DICHIARAZIONI

A fine gara Luca Palmiero ha parlato ai microfoni di DAZN: “Vittoria che pesa tantissimo, la volevamo a tutti i costi per stare più tranquilli in classifica e soprattutto per regalare una grande gioia al nostro splendido pubblico che ci è sempre stato vicino. È il mio primo anno in Serie B ma grazie ai compagni mi sono ambientato in fretta e ho pensato solamente a dare il massimo in campo, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Lasciamo il VAR in Serie A, a noi va bene così, forse magari grazie alla tecnologia avremmo qualche punto in più ma non importa. La salvezza non è ancora matematica, per cui dobbiamo ancora pedalare e darci da fare, mancano sei giornate al termine della stagione e il nostro cammino rimane insidioso. Il mio futuro? Non è il momento per pensarci”.

embalo





