Video/ Cremonese Lecce (2-0): highlights e gol, super Strizzolo! (Serie B)

Nel video di Cremonese Lecce, parliamo della partita che i grigiorossi hanno vinto 2-0: nella 32^ giornata di Serie B arriva un grande colpo per la squadra di Massimo Rastelli, che batte la seconda della classe e di fatto archivia la salvezza, avendo adesso un vantaggio di 8 punti sulla zona playout. Per i salentini potrebbe essere una sconfitta indolore: certo il Brescia scappa al primo posto, ma la seconda piazza per il momento è salva a prescindere da quanto farà il Palermo nel Monday Night. Di certo la corsa verso la promozione diretta rischia di complicarsi, ma va sempre ricordato che il Lecce è una neopromossa e anche solo arrivare ai playoff sarebbe un ottimo risultato; la partita dello Zini è stata poi decisa da un episodio singolo, quello dell’espulsione di Vigorito che ha sbagliato clamorosamente l’uscita su Strizzolo e ha così dovuto stenderlo, beccandosi un rosso diretto. In precedenza La Mantia aveva sfiorato il gol ma, dovendo giocare un’ora in inferiorità numerica, alla fine la squadra di Fabio Liverani ha ceduto dopo la metà della ripresa e ha incassato due gol nel giro di dieci minuti: doppietta di Luca Strizzolo che ha sfruttato due grandi accelerazioni di Castrovilli, uomo in grado di spaccare la difesa avversaria e fare la differenza.

VIDEO CREMONESE LECCE: LE DICHIARAZIONI

Dopo Cremonese Lecce sono arrivate le parole di Massimo Rastelli: l’allenatore grigiorosso ha ovviamente espresso tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa, parlando della sua squadra come una che “con le cosiddette grandi non stecca mai”. Rastelli ha analizzato la situazione della sua Cremonese concentrandosi sui 38 punti toccati dai suoi, e ricordando che a Salerno la squadra avesse “toccato il fondo”; il problema risiede proprio nelle sfide dirette con avversarie della stessa classifica, diventa difficile perché secondo Rastelli la graduatoria non rispecchia i reali valori del gruppo. “il Lecce ha fisicità ed esperienza, all’inizio abbiamo faticato perché eravamo contratti e avevamo paura”. Così la superiorità numerica non si è vista, anche per la bravura dei salentini nel tenere la partita in equilibrio; poi è venuto fuori Strizzolo, ma anche un Castrovilli che, parole di Rastelli, “per noi è importantissimo, la sua qualità ci sta dando una grossa mano”.





