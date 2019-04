Video/ Udinese Empoli (3-2): highlights, 3 punti pesanti per i friulani (Serie A)

L’Udinese riesce a vincere lo scontro diretto contro l’Empoli per 3 a 2 al termine di un incontro molto emozionante soprattutto nel corso del primo tempo, visto che tutte le reti sono state realizzate nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Mattatore di giornata è stato De Paul, autore di una doppietta con la quale ha vanificato i vantaggi realizzati prima da Caputo e da Krunic poi; la rete decisiva è stata messa a segno da Mandragora con un gran tiro da fuori area. Partono decisamente meglio gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 5’ quando Krunic ha lanciato in verticale Farias che si è presentato tutto solo in area di rigore dove l’attaccante si è però fatto respingere il tiro da distanza ravvicinata dal reattivo Musso. All’11’ i toscani trovano anche il vantaggio sfruttando al meglio un perfetto schema da calcio piazzato: Bennacer per Krunic che smarca in area Caputo che ha superato il portiere di casa con un preciso diagonale rasoterra. La reazione dei friulani è però immediata ed arriva già al 15’: gran ripartenza di Okaka che smarca al limite De Paul che ha segnato con uno splendido tiro a giro che si è insaccata dopo aver colpito la parte interna del palo lontano.L La squadra di Tudor ora ci crede e sfiora il vantaggio al 21’ quando sul cross di Mandragora, Lasagna ha tentato una gran girata al volo che Dragowski è riuscito a bloccare in due tempi. Tre minuti più tardi, al 24’ è però arrivato un pò a sorpresa il vantaggio dell’Empoli: splendida combinazione Caputo-Farias che ha premiato l’inserimento di Krunic che ha insaccato da distanza ravvicinata. Al 35’ è ancora una volta Lasagna a provarci con un’altra bellissima girata che ancora una volta il portiere ospite è riuscito a respingere d’istinto. La pressione dell’Udinese viene premiata al 39’ quando Okaka ha smarcato con un tacco Larsen, il quale ha servito in area l’incontenibile Lasagna che è stato atterrato dalla trattenuta di Maietta. Dagli undici metri al 41’ si è così presentato De Paul che ha trasformato con freddezza realizzando il gol del momentaneo 2 a 2. Quando si attendeva solamente la conclusione del primo tempo al 45’ la squadra di casa è riuscita addirittura a trovare il vantaggio: punizione di De Paul respinta dalla barriera, Mandragora si è avventato sulla ribattuta calciando di prima intenzione e trovando il gol con un gran rasoterra da fuori area.

VIDEO UDINESE EMPOLI: LA RIPRESA

Ripartono subito forte i padroni di casa che hanno sfiorato il poker al 56’ quando Opoku ha tentato una spettacolare azione personale che ha concluso però con un tiro tentato dal limite dell’area che è uscito ampiamente oltre la traversa. Al 61’ sono stati gli ospiti ad avere l’occasionissima di pareggiare quando Antonelli ha ricevuto palla al centro dell’area di rigore da dove ha calciato a colpo sicuro ma Musso è riuscito a respingere con un istintivo intervento di piedi col quale ha negato il pari ai toscani. Due minuti più tardi la partita si complica per l’Udinese visto che Zeegelaar, ammonito poco prima per un entrataccia su Di Lorenzo, commette un fallo su Traore che il direttore di gara punisce col secondo cartellino giallo e l’inevitabile rosso. Al 66’ mister Tudor è costretto a correre ai ripari gettando nella mischia De Maio al posto dell’applaudito Okaka. Al 70’ l’Udinese ha l’opportunità di chiudere la sfida quando l’ottimo contropiede avviato da Lasagna e rifinito da Samir, è stato concluso malamente da Fofana che a porta ormai sguarnita ha sprecato colpendo la parte esterna del palo. Nonostante la pressione e l’inserimento di un’altra punta come Mchedlidze al posto di un difensore come Maietta, l’Empoli non è riuscito a creare pericoli concreti negli ultimi trenta metri dove i padroni di casa sono riusciti a difendersi con ordine fino al 95’ quando il triplice fischio ha decretato la conclusione dell’incontro che ha regalato tre preziosissima punti all’Udinese che si allontana dalla zona calda.

Ecco il video di Udinese Empoli, con le azioni salienti del match





