Diretta Liverpool Porto/ Streaming video tv: inglesi favoriti (Champions League)

Liverpool Porto, diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si disputa alle ore 21.00 di questa sera, martedì 9 aprile 2019, per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Ad Anfield Road andrà dunque in scena il primo atto di una sfida che avevamo già vissuto l’anno scorso (anche se agli ottavi allora) e non aveva avuto storia, con il Liverpool dominante già dall’andata in Portogallo. Vedremo dunque se questa volta Liverpool Porto si rivelerà una sfida più combattuta, rendendo giustizia a questo confronto tra due compagini di grande blasone. Il Porto potrà avere il piccolo vantaggio di giocare con la serenità di chi è già andato oltre le previsioni in questa edizione della Champions League, il Liverpool di Jurgen Klopp però è di certo globalmente più forte e vuole confermarsi a livelli degni della finalista 2018. Una variabile importante è la Premier League: il Liverpool vuole tornare a vincere il campionato che manca dal 1990, un vuoto che manda in secondo piano persino la Champions. Più serenità o rischio distrazioni? Ce lo dirà il campo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Porto sarà trasmessa naturalmente da Sky, che detiene l’esclusiva per le partite di Champions League. Appuntamento per gli abbonati sui canali Sky Sport Football (numero 203) oppure Sky Sport 253, o ancora in alternativa tramite la diretta streaming video che sarà garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL PORTO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Liverpool Porto. Jurgen Klopp deve fare i conti con la squalifica di Robertson: al suo posto può giocare Moreno oppure venire arretrato Milner, di certo il resto della difesa vedrà Alexander-Arnold, Lovren e Van Dijk davanti ad Alisson. Con Milner in difesa, andrebbe Fabinho a posizionarsi a centrocampo insieme a Wijnaldum ed Henderson. Nessun dubbio invece per quanto riguarda l’attacco, che sarà il solito tridente con Firmino, Mane e Salah. Assenze pesanti anche per Sergio Conceicao, nel Porto infatti sono squalificati Pepe ed Herrera. In difesa avremo dunque Maxi Pereira terzino destro, Eder Militao in posizione centrale al fianco di Felipe davanti a Casillas e il dubbio Alex Telles a sinistra. A centrocampo Oliver Torres è il favorito per sostituire Herrera al fianco di Pereira nella coppia mediana, con Otavio esterno destro e Brahimi a sinistra. Infine in attacco ecco la classica coppia titolare composta da Soares e Marega.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico a senso unico per questa partita Liverpool Porto. L’andata dei quarti di Champions League vede nettamente favoriti gli inglesi secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai, infatti il segno 1 ad Anfield è quotato a 1,30. Si sale poi di parecchio già con il pareggio, perché il segno X è quotato a 5,50, infine un clamoroso colpaccio del Porto varrebbe 10,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



