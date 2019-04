Drinkwater arrestato per guida in stato d’ebrezza: incidente stradale e…

Il centrocampista del Chelsea Danny Drinkwater è stato arrestato per guida in stato di ebrezza dopo aver, pare, provocato un incidente stradale con la sua Range Rover. Il calciatore è stato rilasciato su cauzione poco dopo, con il club allenato da Maurizio Sarri che al momento ha specificato di voler capire come sia andata realmente la vicenda prima di sbilanciarsi. A raccontarlo è il tabloid inglese Sun che specifica come il classe 1990 si sarebbe scontrato contro una Skoda lunedì mattina, giorno nel quale tra l’altro la sua squadra è scesa in campo nella sfida vinta 2-0 a Stamford Bridge contro il West Ham. Sicuramente è una notizia che scuote un ambiente molto concentrato sugli obiettivi stagionali e in un momento in cui deve giocare diverse gare decisive. La prima è quella contro lo Slavia Praga giovedì per i quarti di finale d’andata dell’Europa League e poi c’è da inseguire un posto in Champions League ancora non raggiunta in Premier.

Drinkwater arrestato per guida in stato d’ebrezza non è la prima volta che si trova a vivere questi problemi. Il Sun ha ricostruito la dinamica dell’incidente, specificando come il calciatore del Chelsea era stato a una festa a Manchester con il 33enne avvocato Beth Mantel, quando attorno alle 12.30 si sarebbe scontrato con la sua Range Rover contro la Skoda di una ragazza di 30 anni. Non ci dovrebbero essere feriti gravi, ma solo lesioni superficiali. Come riportato da ItaSportPress un testimone avrebbe specificato: “Danny Drinkwater aveva passato una notte fantastica al bar, ma alla fine tutto è terminato male. I pezzi della macchina che ha colpito sono volati dappertutto”. Secondo Sky Sports News il calciatore si dovrebbe presentare alla Corte dei Magistrati di Stockport il prossimo 13 maggio per testimoniare.

