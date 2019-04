Probabili formazioni Ajax Juventus/ Diretta tv: CR7 ce la fa? (Champions League)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Ajax Juventus: la partita di andata dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 10 aprile, presso la Johan Cruijff Arena. Dopo la grande impresa contro l’Atletico Madrid i bianconeri vanno a caccia di un altro grande risultato: l’obiettivo finale è naturalmente quello di sollevare il trofeo ma bisogna procedere passo dopo passo, e iniziare dai Lancieri che sono diventati la grande rivelazione della competizione, eliminando il Real Madrid con un clamoroso 4-1 ottenuto al Santiago Bernabeu. Una squadra giovane che gioca benissimo e ha poco da perdere; sicuramente per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi non sarà affatto semplice centrare l’obiettivo. Intanto però andiamo a valutare quello che potrebbe essere lo schieramento di entrambe le squadre sul terreno di gioco della Johan Cruijff Arena, valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Ajax Juventus.

La diretta tv di Ajax Juventus sarà disponibile in chiaro per tutti: la partita infatti verrà trasmessa su Rai Uno, e dunque potrete seguirla anche attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it. Ovviamente gli abbonati al pacchetto Sky avranno l’alternativa dei canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, eventualmente attivando il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

Le scelte di Erik Ten Hag nelle probabili formazioni di Ajax Juventus dovrebbero ricalcare il solito 4-3-3 che siamo ormai abituati a conoscere: sulla carta questo modulo si può trasformare in un 4-2-1-3 con la posizione di Van de Beek che spesso diventa quella di un incursore alle spalle del tridente offensivo, nel quale David Neres da una parte e Ziyech dall’altra accompagnano l’operato di Tadic, ormai schierato quasi regolarmente come finto centravanti nelle partite di Champions League. A centrocampo dunque rimane una sorta di cerniera nella quale la regia di Frenkie De Jong, destinato al Barcellona a parte dal primo luglio, si sposa alla perfezione con l’esperienza del danese Schone che sa fare un po’ di tutto; alle spalle di questo duo la difesa è comandata dal classe ’99 De Ligt, già tra i migliori centrali al mondo e schierato al fianco di Daley Blind, tornato alla base dopo l’esperienza non troppo felice nel Manchester United. Mazraoui e Tagliafico sono i due terzini; in porta invece ci sarà il camerunese Onana.

Qualche dubbio in più ce l’ha Massimiliano Allegri: per Ajax Juventus il tecnico bianconero perde anche Emre Can ma se non altro ha già recuperato Khedira, Mandzukic e Dybala, tutti in campo contro il Milan. Dovrebbe essere un 4-3-3: Joao Cancelo e uno tra Alex Sandro e Spiuazzola sugli esterni, Bonucci e Chiellini a protezione di Szczesny mentre a centrocampo torna titolare Pjanic che si occuperà della cabina di regia, con lui molto probabilmente ci sarà un rigenerato Khedira che si gioca il posto con Bentancur, mentre sul centrosinistra torna titolare Matuidi. Il grande dubbio però riguarda come sempre l’attacco: Cristiano Ronaldo stringe i denti e prova a recuperare in tempo ma in questo momento sembra maggiormente destinato alla panchina. Senza il portoghese, Allegri si dovrebbe affidare a Dybala e Bernardeschi come supporto di Mandzukic; possibile e probabile che Moise Kean, che sta attraversando un periodo straordinario, venga utilizzato come arma tattica dalla panchina avendo uno spezzone nel secondo tempo, ma è una scelta che il tecnico si riserverà per gli ultimi istanti prima della partita.

AJAX (4-2-1-3): 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 Daley Blind, 31 Tagliafico; 20 Schone, 21 F. De Jong; 6 Van de Beek; 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 David Neres

A disposizione: 26 Lamprou, 3 Veltman, 16 Magallan, 8 Sinkgraven, 30 De Wit, 25 Dolberg, 9 Huntelaar

Allenatore: Erik Ten Hag

Squalificati: –

Indisponibili: –

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 10 Dybala

A disposizione: 22 Perin, 2 De Sciglio, 24 Rugani, 37 Spinazzola, 30 Bentancur, 18 Kean, 7 Cristiano Ronaldo

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Barzagli, Emre Can, Cuadrado, Douglas Costa



