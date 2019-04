Probabili formazioni Liverpool Porto/ Quote: tridente di lusso per i Reds

Liverpool Porto si gioca stasera: le due formazioni sono attese in campo ad Anfield Road alle ore 21.00 per la partita d’andata dei quarti di Champions League. Due squadre gloriose, ma sulla carta il confronto vede favoriti i padroni di casa: i Reds, già finalisti della passata edizione, stanno vivendo una stagione eccellente, anche se il doppio impegno con la Premier League potrebbe presentare il conto. Vediamo allora quali sono le probabili formazioni di Liverpool Porto quando siamo ormai giunti al giorno della partita, andando ad analizzare le notizie sulle decisioni e gli ultimi dubbi di Jurgen Klopp e Sergio Conceicao, con i lusitani alla ricerca di una impresa che renderebbe memorabile questa Champions League già positiva per i portoghesi.

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico per Liverpool Porto. L’andata dei quarti di Champions League vede nettamente favoriti gli inglesi secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 ad Anfield è quotato a 1,30. Si sale poi di parecchio già con il pareggio, perché il segno X è quotato a 5,50, infine un colpaccio del Porto varrebbe 10,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nei portoghesi e dunque nel segno 2.

Nelle probabili formazioni di Liverpool Porto, ecco che per i padroni di casa all’assenza dell’infortunato Oxlade-Chamberlain si aggiunge la squalifica di Robertson, che sarebbe stato il terzino sinistro titolare. L’allenatore Jurgen Klopp è orientato a sostituirlo con lo spagnolo Moreno, che sarebbe il ricambio più logico, o con Milner, soluzione che ci porterebbe a una scelta tattica particolare. Non ci dovrebbero invece essere dubbi sul resto della retroguardia con Alexander-Arnold, Lovren e Van Dijk davanti ad Alisson. Con Milner in difesa, andrebbe Fabinho a posizionarsi a centrocampo insieme a Wijnaldum ed Henderson, altrimenti vedremmo il numero 7 nel suo ruolo più abituale. Nessun dubbio invece in casa Liverpool per quanto riguarda l’attacco: ecco infatti il tridente classico con Firmino, Mané e Salah, ai quali naturalmente Klopp non rinuncerà in una serata così importante.

Le probabili formazioni di Liverpool Porto sono caratterizzate dalle assenze anche per Sergio Conceicao, che anzi paga un prezzo anche più alto rispetto al collega: infortunato Bruno Costa, ci sono soprattutto due assenze molto pesanti, quelle degli squalificati Pepe ed Herrera che ad Anfield sarebbero davvero serviti molto ai lusitani. In difesa dunque Maxi Pereira agirà da terzino destro, con Eder Militao in posizione centrale al fianco di Felipe davanti a Casillas, infine Alex Telles sarebbe il logico titolare a sinistra, ma dell’ex Inter vanno verificate le condizioni fisiche. A centrocampo Oliver Torres è favorito per sostituire Herrera e affiancare Pereira nella coppia mediana, con Otavio esterno destro e Brahimi a sinistra. Infine in attacco ecco la classica coppia titolare per i lusitani, quella composta da Soares e Marega.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Squalificato: Robertson.

Indisponibile: Oxlade-Chamberlain.

PORTO (4-4-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles; Otavio, Óliver Torres, Pereira, Brahimi; Marega, Soares. All. Conceição.

Squalificati: Pepe, Herrera.

Indisponibile: Bruno Costa.



