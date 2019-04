Probabili formazioni Manchester United Barcellona/ Diretta tv, Rashford in bilico

Manchester United Barcellona si gioca domani sera: le due formazioni scenderanno in campo ad Old Trafford per una sfida di lusso nell’andata dei quarti di Champions League. Per presentare una partita di questo genere non servono molte parole, basta il nome delle due formazioni: Manchester United Barcellona è ai vertici del blasone del calcio europeo, anche se in questo momento sicuramente tra le due stanno molto meglio i catalani, praticamente già vincitori della Liga, che vorranno rendere memorabile la stagione su ogni fronte, mentre lo United ha già fatto un mezzo miracolo ad arrivare fino a qui e adesso avrebbe bisogno di una nuova impresa. Vediamo allora adesso le probabili formazioni di Manchester United Barcellona alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Manchester United Barcellona sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Sky, che detiene l’esclusiva per le partite di Champions League. Appuntamento per gli abbonati sui canali Sky Sport Football (numero 203) oppure Sky Sport 253, o ancora in alternativa tramite la diretta streaming video che sarà garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED BARCELLONA

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Quanto alle probabili formazioni di Manchester United Barcellona, i padroni di casa di Solskjaer sono alle prese con diverse assenze, tra le quali spicca quella di Sanchez. Partiamo dunque dall’attacco, dove c’è pure cautela per le condizioni di Rashford: se lo ipotizziamo titolare, andrebbe a formare una coppia con Martial, assistiti dal trequartista Lingard (il modulo sarà il 4-3-1-2), altrimenti ecco che entrerebbe fra i titolari per domani sera il belga Lukaku. A centrocampo schieriamo Herrera, Matic e Pogba, anche se pure per lo spagnolo resta un margine di cautela per qualche acciacco, in difesa invece si profila un ballottaggio fra Jones e Lindelof per affiancare Smalling nella coppia centrale davanti a De Gea, mentre i due terzini saranno Young a destra e Shaw a sinistra.

LE SCELTE DI VALVERDE

Notizie interessanti sulle probabili formazioni di Manchester United Barcellona anche sul fronte catalano. Il modulo scelto da Ernesto Valverde sarà certamente il 4-3-3, ma qualche dubbio ancora permane, soprattutto in attacco dove le certezze sono naturalmente Messi e Suarez ma resta ancora una maglia da assegnare nel tridente – il favorito è comunque Coutinho, anche perché Dembele non è al top. Il quadro della situazione è più chiaro negli altri reparti della capolista della Liga: in porta Ter Stegen; linea difensiva a quattro con Semedo terzino destro, Piqué e Lenglet nella coppia centrale e Jordi Alba a sinistra; tutto chiaro anche a centrocampo, dove vedremo il terzetto con Rakitic, Busquets e Arthur, che da un po’ di tempo ormai ha scalato le gerarchie nella mediana catalana.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-3-1-2): De Gea; Young, Smalling, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard; Rashford, Martial. All. Solskjaer.

Squalificati: nessuno.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. All. Valverde.

Squalificati: nessuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA