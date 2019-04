Probabili formazioni Tottenham Manchester City/ Quote, ancora qualche dubbio

Tottenham Manchester City si gioca alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo nel nuovo Tottenham Hotspur Stadium per questo stuzzicante derby inglese valido per l’andata dei quarti di Champions League. L’attesa naturalmente è altissima, infatti sarà un match fondamentale nella stagione delle due formazioni: Tottenham Manchester City vede favoriti gli uomini di Pep Guardiola, alla ricerca del primo trionfo internazionale per il City, ma gli Spurs non partono certo battuti, in particolare se oggi sfrutteranno bene il fattore campo. Vediamo allora quali sono le probabili formazioni di Tottenham Manchester City a non molte ore dal fischio d’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo pure uno sguardo ai pronostici per Tottenham Manchester City. Il derby inglese di Champions League vede favorito il City già per questa partita d’andata a Londra, almeno secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai: infatti il segno 2 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a 3,70 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria del Tottenham varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI POCHETTINO

Nelle probabili formazioni di Tottenham Manchester City, Mauricio Pochettino dovrebbe andare sul sicuro. Il tecnico degli Spurs si affiderà al modulo 4-2-3-1 per sfidare il City e non ci attendiamo sorprese quanto agli interpreti dal primo minuto: tra i pali Lloris, protetto dai due centrali Alderweireld e Vertonghen, mentre come terzini ci saranno Trippier a destra e Davies a sinistra, tenendo pure presente il fatto che non sono al meglio Dier ed Aurier, con i quali la scelta sarebbe stata più ampia. A centrocampo, Sissoko e Alli formeranno la coppia mediana davanti alla difesa. Ecco poi Kane naturalmente unica unica punta come punto di riferimento dell’attacco del Tottenham, con Son, Eriksen e Rose che dovrebbero invece comporre il terzetto alle sue spalle, per sfidare il Manchester City anche in termini di qualità.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Aguero è sicuramente il tormentone delle probabili formazioni di Tottenham Manchester City. Infatti l’attaccante argentino è reduce da un infortunio muscolare riportato a fine marzo: resta dunque qualche dubbio sulla sua presenza in campo da titolare stasera, anche perché Pep Guardiola ha a disposizione l’alternativa Gabriel Jesus, che sarebbe comunque di eccellente livello. Insieme all’argentino o al brasiliano partirebbero in ogni caso titolari Sterling e Bernardo Silva come esterni d’attacco del 4-3-3 del City, mentre Fernandinho, Gundogan e De Bruyne formeranno il terzetto a centrocampo, sempre all’insegna della qualità. Una buona notizia in difesa per Guardiola: Mendy è recuperato e agirà come terzino sinistro, mentre Walker sarà a destra. Infine, il portiere Ederson sarà difeso dalla coppia centrale formata da Otamendi e Laporte.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Rose; Kane. All. Pochettino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling, Aguero. All. Guardiola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bravo, Delph, Zinchenko.



