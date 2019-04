Pronostici Champions league/ Quote e scommesse per i quarti di finale (andata)

La Champions league torna sotto ai riflettori nelle serate del 9 e 10 aprile quando si disputeranno le sfide di andata dei quarti di finale: la posta in palio è quindi altissima e siamo impazienti di conoscere quali saranno i pronostici fissati dalla nostra redazione. Prima però di prendere in esame quote, scommesse e pronostici di Champions League, vediamo che cosa ci propone il programma ufficiale per questa nuova affascinante fase del primo torneo continentale per club. Ecco quindi che saranno due le sfide previste per martedi 9 aprile e per entrambe il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 21,00 e quindi Liverpool-Porto e Tottenham-Manchester City. Mercoledi 10 aprile invece saranno di scena altri due match, attesi sempre per le ore 21.00 e quindi Manchester United-Barcellona e Ajax-Juventus, con la Vecchia Signora in trasferta dopo il corroborante trionfo sul Milan in campionato. Andiamo quindi a vedere match per match, che cosa ci possono dire i pronostici di Champions league per queste sfide di andata dei quarti di finale.

PRONOSTICO LIVERPOOL PORTO

Complice il fattore campo e un certo prestigio dello spogliatoio di Klopp, il Liverpool dovrebbe essere il favorito oggi nei pronostici di Champions league. I Reds però dovranno fare ben attenzione agli avversai lusitani, che come loro vantano una stato di forma davvero invidiabile. Se poi lo storico favorisce gli inglesi, va pure aggiunto che il Porto si è comportato molto bene anche contro altre big d’Europa per cui rimangono una mina vagante nel tabellone.

PRONOSTICO TOTTENHAM MANCHESTER CITY

Nonostante il match si giochi a Londra, sono i citizens i favoriti nel pronostico di questo quarto di finale, sia pure al termine di una partita davvero combattuta. La compagine di Guardiola (che come quella di Pochettino) è però decimata dagli infortuni, ma il Manchester ha dalla sua oltre allo storico recente pure uno stato di forma invidiabile: per gli Spurs dopo tutto si contano due scivoloni importanti negli ultimi turni in campionato contro Southampton e Liverpool.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED BARCELLONA

Sfida davvero affascinante quella che avrà luogo all’Old Trafford per la Champions League e dall’esito affatto scontato. Lo storico non ci aiuta più di tanto e se il fattore campo vede avanti naturalmente i Red Devils, ma pure detto che la squadra di Solskjaer ha pure registrato qualche KO di troppo nelle ultime uscite prima di quarti di finale della competizione. Non così il Barcellona che approda in Inghilterra con uno stato di forma praticamente impeccabile.

PRONOSTICO AJAX JUVENTUS

Alla Johan Cruijff Arena la Vecchia Signora è la certa favorita del match, soprattutto se Cristiano Ronaldo tornerà a disposizione di Allegri dopo l’infortunio. La sfida contro l’Ajax però nasconde non poche insidie per i bianconeri che proprio non possono permettersi di sottovalutare l’avversario. Il giovane gruppo olandese ha già fatto vittime importanti nella competizione e torna in campo di fronte al pubblico di casa dopo aver segnato risultati importanti (e ricchi di gol) nelle ultime settimane.



