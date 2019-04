Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata quarti (9 aprile 2019)

Torna protagonista la Champions League, che stasera ci darà i primi due risultati dell’andata dei quarti di finale. Siamo ormai davvero arrivati al culmine della stagione: restano appena otto squadre in corsa, nel giro di un mese si giocheranno andata e ritorno dei quarti e poi andata e ritorno delle semifinali, con una sola settimana di pausa in mezzo: siamo pronti a vivere tantissime serate di grande calcio con le migliori squadre d’Europa. Il quadro dei risultati Champions League per l’andata dei quarti si aprirà dunque oggi, martedì 9 aprile 2019, quando alle ore 21.00 si giocheranno il derby inglese Tottenham Manchester City e Liverpool Porto. Inghilterra dunque assoluta protagonista, come è d’altronde giusto che sia dal momento che quattro delle otto squadre ancora in corsa sono della Premier League. L’unico quarto senza squadre inglesi sarà quello che vedrà domani la Juventus impegnata contro l’Ajax, ma stasera Londra e Liverpool saranno al centro dell’Europa. In Champions League la Brexit non è contemplata…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL DERBY INGLESE

Tra i due risultati Champions League attesi per questa sera attirerà probabilmente l’attenzione soprattutto il derby inglese tra Tottenham e Manchester City. Globalmente la squadra di Pep Guardiola è superiore, come dimostra la classifica del campionato, tuttavia di certo sulla distanza di 180 minuti gli Spurs avranno tutte le possibilità per giocarsi le proprie chance. Il Tottenham ha vissuto una Champions League dai due volti: non esaltante nei gruppi, quando ebbe la meglio sull’Inter solo per il gol in trasferta nello scontro diretto, poi però ha travolto il Borussia Dortmund negli ottavi e adesso presenterà al Manchester City le insidie che ogni derby nazionale sempre propone a livello continentale. D’altronde anche il City in Champions League non ha ancora fatto il definitivo salto di qualità: lo Schalke negli ottavi non era un banco di prova attendibile, i quarti ci daranno un quadro molto più preciso sulla situazione.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 21.00

Liverpool Porto

Tottenham Manchester City



