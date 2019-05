Adani, addio a Sky Sport/ Andrà a DAZN dopo gli screzi con Allegri

Daniele Adani dovrebbe lasciare Sky a fine campionato: l’ex difensore infatti non sarebbe stato confermato nel parco opinionisti di Sky Sport dopo le liti con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Per Adani è vicino il passaggio a DAZN, l’altra piattaforma che detiene i diritti della Serie A (tre partite più ogni giornata), più la Serie B, la Liga spagnola e la Ligue 1 francese. Dunque per Daniele Adani sarebbe quasi ufficialmente terminata l’avventura con Sky Sport: l’opinionista televisivo è finito nel mirino per le ripetute polemiche con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e non dovrebbe essere confermato da Sky per la prossima stagione. L’ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter pagherebbe gli screzi avuti con diversi allenatori – ad esempio Vincenzo Montella oltre ad Allegri – e le vicende legate al commento tecnico di alcune gare, come quella di inizio stagione tra Inter e Tottenham, con l’esultanza al gol vittoria di Matias Vecino giudicata da molti eccessiva per una telecronaca imparziale.

ADANI, ADDIO A SKY SPORT? PROBABILE FUTURO A DAZN

Adani dovrebbe comunque rimanere in televisione: per lui sarebbe pronto un contratto con DAZN, la piattaforma del gruppo Perform che a partire dalla stagione in corso è diventata la “seconda casa” del calcio in Italia. Per DAZN pescare da Sky non è una novità, ad esempio il volto di punta della nuova piattaforma è Diletta Leotta, anche lei con un importante passato a Sky. Daniele Adani è diventato un personaggio tra i principali nel panorama degli opinionisti e dunque è facile immaginare un passaggio a DAZN in caso di addio a Sky. Nella ricca e prestigiosa squadra di opinionisti di Sky sono invece confermati Fabio Capello e Andrea Pirlo, il quale però potrebbe abbandonare nelle prossime settimane in caso di approdo in Federazione come vice di Roberto Mancini alla guida della Nazionale maggiore.

