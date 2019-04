Allegri-Adani, lite in diretta a Sky/ Video Inter Juventus “parlo io e tu stai zitto”

Tensione altissima nel post-partita di Inter-Juventus: lite tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani durante l’intervista a Sky, con l’allenatore bianconero che se ne è andato infastidito. Dopo la discussione dello scorso anno e le recenti osservazioni dell’ex calciatore sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League, il tecnico ha invitato Adani a stare in silenzio. Ma la risposta dell’opinionista di Sky non si è fatta attendere. «Sta’ zitto tu a me non lo dici, magari a tuo fratello. Dai… ricominciamo con le teorie del basket». Tutto è cominciato dall’analisi della partita e dalle critiche che spesso Allegri riceve. «Ci sono momenti, e lo dico senza vergogna, in cui ti criticano. Al Milan misi tre mediani, tutti a darmi del catenacciaro, e abbiamo vinto lo Scudetto. Se vogliamo giocare bene metto ali come terzini, e via dicendo, giocheremo bene poi arriviamo terzi e ci si lamenta». Lite fu anche l’anno scorso, sempre dopo un Inter-Juventus. Adani aveva sottolineato che la squadra di Allegri aveva vinto grazie alle giocate dei singoli, senza grande ricchezza di schemi, e Allegri rispose per le rime: «Il calcio non è come il basket, qui ci sono i contrasti e le partite si vincono grazie ai gesti tecnici dei giocatori».

ALLEGRI-ADANI, VIDEO LITE A SKY: “STAI ZITTO”

La tensione si è alzata dopo che Massimiliano Allegri ha spiegato i problemi che ha avuto la Juventus a San Siro, soprattutto nel primo tempo, nel quale ha sofferto l’iniziativa dell’Inter. «Ci sono dei momenti particolari. Tra giocare bene e vincere c’è una linea sottilissima». E il compito dell’allenatore «non è fare gli schemi tattici a tavolino, non è così». Allegri ha poi aggiunto: «Io non sono un teorico io sono un pratico». Allora Daniele Adani ha replicato: «No, tu sei un teorico e sono i tuoi giocatori ad essere pratici». Ed è qui che il clima si riscalda: «Tu sarai un teorico perché ti metti a leggere i libri sul calcio, ma alla fine non sai nulla di calcio». E poi sbotta: «Sei lì dietro e non sai nulla perché non hai mai allenato. Quindi adesso parlo io e tu stai zitto». E così la discussione degenera definitivamente: «Stai zitto lo dici a tuo fratello». Adani rilancia provocando Allegri: «Parliamo delle teorie del basket, allora visto che i grandi giocatori fanno la differenza: perché Le Bron non è andato ai play off?». Di fronte a questa domanda Allegri non risponde, si toglie l’auricolare e lascia in diretta il collegamento da San Siro.





