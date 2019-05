Allegri lascia la Juventus/ Ufficiale ci sarà un nuovo allenatore: il comunicato

Massimiliano Allegri lascerà la Juventus al termine della stagione in corso. No, non si tratta di un’indiscrezione ma di una nota ufficiale emessa pochi minuti fa dalla società bianconera. Sul sito web si legge infatti: «Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium». Clamorosa la decisione, che giunge dopo due incontri avvenuti negli ultimi due giorni. Allegri e Agnelli si sono infatti visti nel pomeriggio di ieri, un lungo vertice durato circa tre ore, quindi il giorno prima, alla presenza anche del vicepresidente Pavel Nedved e del direttore sportivo Fabio Paratici.

ALLEGRI LASCIA LA JUVENTUS: E’ UFFICIALE

Sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, anche perché i numerosi incontri facevano presagire una serie di contrattazioni sulla prossima stagione, e invece è giunta la nota della società. Allegri lascia dopo cinque anni la Juventus, vincendo cinque scudetti e conquistando due finalissime di Champions League. Difficile capire quale sia stato il motivo del divorzio, e nelle prossime ore pioveranno aggiornamenti, fatto sta che le richieste del Conte Max, in base alle indiscrezioni emerse, non erano poche, a cominciare da un aumento dell’attuale ingaggio. Il tecnico livornese percepisce 7.5 milioni di euro netti a stagione, e ne avrebbe voluti almeno uno in più, salendo quindi a quota 8.5. Richieste anche in vista del calciomercato estivo, con Allegri che pare avesse chiesto cinque top player, in cambio di cinque uscite, forse Dybala, Pjanic, Khedira, Mandzukic e Rugani. Tutte congetture, sia chiaro, e molto probabilmente, come accade in questi casi la verità non verrà mai a galla.

DOMANI LA CONFERENZA STAMPA

La cosa certa è che la dirigenza non ha preso bene l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax. Dopo l’acquisto del secolo di Cristiano Ronaldo, la Juventus era convinta che questa volta fosse quella buona, ma la realtà è stata completamente diversa, e i bianconeri si sono dovuti scontrare contro i talenti olandesi, poi eliminati dal Tottenham. Probabile che alla dirigenza non siano piaciute le richieste riguardanti il contratto (che scadeva al 30 giugno del 2020) e il mercato, e di conseguenza le parti in gioco hanno preferito separarsi. La cosa certa è che si è trattato di un divorzio “positivo”, come preannunciato dalla conferenza stampa in programma domani. A questo punto la domanda sorge spontanea: chi allenerà la Juventus l’anno prossimo? Difficile dirlo ora come ora, ma il sogno dei tifosi si chiama Pep Guardiola, con Jurgen Klopp subito dietro, chissà…



