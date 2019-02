Francesco Totti ne fa due e la Roma torna a sognare in formato Champions. I giallorossi di Montella sbancano il Friuli grazie ad una doppietta del capitano che, prima su rigore col cucchiaio e poi d’azione, annichilisce i 15mila dello stadio di Udine e porta in dote tre punti fondamentali per raggiungere il quarto posto in campionato. La gara, a cui non hanno preso parte le stelle Menez e Sanchez, ha chiuso il primo tempo a reti inviolate per poi animarsi nella ripresa. Da segnalare il fallo di Pinzi su Pizarro che procura il rigore a Francesco Totti: il capitano va dal dischetto e sfodera il cucchiaio per l’1-0 romanista.

Al 43′ il numero 10 del Friuli, leggasi Totò Di Natale, ruggisce e sigla il pareggio su sponda di Corradi. Nei quattro minuti di recupero accade l’impensabile: tra furia agonistica e ribaltamenti continui, l’Udinese segna con Asamoah su contropiede ma Damato annulla il gol per un colpo di gomito del giocatore. All’ultimo minuto ecco la perla di Totti che, sorprendendo una difesa disordinata, mette a sedere Handanovic per il 2-1 finale che riavvicina la Roma alla zona Champions. (mar.fat.)







