Infortunio Cengiz Under/ Ultime notizie Roma, problema muscolare alla coscia per il turco

Infortunio Cengiz Under, brutte notizie per Eusebio Di Francesco: il fantasista turco è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti dall’inizio di Roma-Torino, sfida che si sta giocando in questi minuti allo stadio Olimpico della Capitale. Il calciatore ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra al termine di un’accelerazione sulla fascia destra. Il tecnico giallorosso è stato costretto a correre ai ripari operando il cambio dopo appena 5’: al suo posto è entrato l’olandese Justin Kluivert. Non è ancora nota l’entità dell’infortunio, con il calciatore che si sottoporrà nelle prossime ore agli accertamenti strumentali di rito.

INFORTUNIO CENGIZ UNDER: LE ULTIME

Eusebio Di Francesco perde un grande protagonista della stagione della sua Roma: Under, arrivato nell’estate del 2017, ha raccolto sei reti e nove assist in questa prima parte di campionato, sommando anche le segnature in Champions League. E non è sicuramente una stagione fortunata per i giallorossi dal punto di vista degli infortuni: sono 36 in totale i ko stagionali, di cui 21 muscolari e 10 da traumi di gioco. Coperta corta in attacco per l’ex mister del Sassuolo, che per il confronto con la formazione granata ha dovuto rinunciare a Diego Perotti. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni del giovane esterno: Roma col fiato in sospeso.

5′: problema alla coscia sinistra per @cengizunder, intervento dei medici in campo #RomaTorino 0⃣-0⃣ — AS Roma (@OfficialASRoma) 19 gennaio 2019





