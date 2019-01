Infortunio Under/ Ultime notizie, lesione retto femorale: il turco della Roma fuori un mese

L’infortunio di Under della Roma è sicuramente un duro colpo per Eusebio Di Francesco. Il turco era uscito dopo pochi minuti della gara contro il Torino, a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al retto femorale che gli costerà circa un mese di stop. Salterà dunque tre gare tra cui quelle contro Atalanta e Milan di Serie A e quella contro la Fiorentina in Coppa Italia. Il calciatore però dovrebbe recuperare dal problema alla coscia sinistra in tempo per scendere in campo negli ottavi di finale di andata di Champions League dove la Roma affronterà i lusitani del Porto. È un peccato per il ragazzo che proprio ultimamente aveva trovato una certa continuità, dimostrando di essere calciatore dotato di rapidità, tecnica e anche un comune feeling con il gol. La società spera di riaverlo in campo per la trasferta contro il Chievo Verona in agenda il prossimo 8 febbraio anche se per far questo si dovrebbe effettuare un vero e proprio miracolo durante la riabilitazione.

Infortunio Under, Ultime notizie: chi al suo posto?

Eusebio Di Francesco se la dovrà vedere con l’infortunio di Under e qui si aprirà per lui una parentesi importante per scegliere il suo sostituto. Sono diversi i calciatori ancora non al cento per cento per il reparto offensivo, come lo stesso Stephan El Shaarawy entrato proprio al posto del turco col Torino e protagonista decisivo della partita. Il Faraone però è stato a lungo fermo per infortunio e non si può rischiare di schierarlo in tutte le partite. E’ per questo che l’idea potrebbe essere quella di provare nella posizione di ala destra Nicolò Zaniolo. Il giovane è arrivato in estate nell’affare che ha portato all’Inter Radja Nainggolan e ha stupito con grandi prestazioni e un’ottima tecnica. Le sue caratteristiche personali gli potrebbero permettere tranquillamente di giocare alto a destra e non è da escludere che questa scelta possa rappresentare un altro colpo di scena nella sua carriera.

