Pronostico Frosinone Roma/ Menichini: match da non sottovalutare (esclusiva)

Questo sabato di campionato ci propone alle ore 20.30 allo Stirpe la sfida tra Frosinone e Roma, atteso derby laziale, e valido per la 25^ giornata della Serie A. La squadra ciociara viene dal 3-0 a suo sfavore contro la Juventus a Torino, mentre quella capitolina dal 2 -1 all’Olimpico contro il Bologna: anche controllando i rispettivi piazzamenti in classifica vediamo bene come i due club stiano affrontando momenti diversi. Per il Frosinone, penultimo in campionato, l’obiettivo sarà strappare un risultato positivo per racimolare punti importanti per la salvezza, mentre la Roma punta al successo per continuare la corsa verso la Champions League. Per presentare Frosinone Roma abbiamo sentito Leonardo Menichini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita con la Roma favorita sul Frosinone. La squadra di Di Francesco è infatti superiore e dovrebbe far valere la sua migliore qualità tecnica su quella di Baroni.

Il Frosinone potrebbe accontentarsi del pareggio? Penso che il Frosinone giocherà la sua partita. Poi alla fine di questo match potrebbe anche accontentarsi del pareggio.

Ciofani unica punta del Frosinone? Non lo so, queste poi sono scelte che spetteranno allo stesso Baroni. Al di là della bravura, del talento di Ciofani sarà poi tutto il Frosinone a doversi esprimere nel modo migliore per fermare la Roma.

Un po’ di turnover nella Roma. Possibile che un po’ di turnover ci possa anche essere. Magari Di Francesco sceglierà di far riposare alcuni giocatori della formazione giallorossa.

Zaniolo in panchina? No, Zaniolo sta vivendo un momento di forma straordinario, giocare non può che fargli solo bene. Credo che quindi possa scendere in campo dall’inizio contro il Frosinone.

Perotti nell’undici giallorosso? Non lo so se possa giocare Perotti che deve riprendersi dal suo infortunio. come possa scendere in campo Under che non è ancora posto fisicamente.

Cosa potrà fare la Roma in campionato? Penso proprio che abbia i mezzi per giocarsi fino in fondo le sue possibilità di qualificazione alla Champions League. Potrebbe veramente centrare questo traguardo.

Il suo pronostico su quest’incontro. Dico Roma ma attenti al Frosinone che giocherà fino in fondo quest’incontro. Vorrà fare bella figura in questo derby così speciale con la Roma. Cercherà di prendere punti importanti per la salvezza. La formazione giallorossa non dovrà sottovalutare questo match e giocare con sufficienza.

(Franco Vittadini)



