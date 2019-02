Pronostico Chievo Roma/ Filippo Dal Moro: “I giallorossi devono vincere” (Esclusiva)

Sembra abbastanza scontato il pronostico di Chievo Roma, anche se il campo saprà dirci se questo sarà confermato. La squadra veneta viene dal pareggio di Empoli per 2-2 , la Roma dal bel pareggio col Milan per 1–1 in cui ha anche sfiorato il successo. In classifica clivensi ultimi a 9 punti, giallorossi quinti con 35 in zona Champions. Una partita quindi in cui la Roma potrebbe confermare la prestazione col Milan e continuare la sua corsa alla qualificazione alla Champions. Per presentare questo match abbiamo sentito Filippo Dal Moro. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà?

Una partita dove la Roma dovrà cercare di vincere, sia per riconquistare la fiducia dei suoi tifosi, sia per fornire una buona prestazione, sia per la qualificazione alla Champions League. C’è anche l’Inter che sta facendo fatica e la formazione giallorossa potrebbe cercare di avvicinarsi alla squadra nerazzurra.

Ancora speranze di salvezza per il Chievo?

No non credo visto che i punti di distacco sono troppi dalla quartultima. Non vedo quindi speranze di salvezza per il Chievo.

Che partita si attende per la formazione clivense?

La squadra di Di Carlo dovrebbe puntare sul contropiede e sulle ripartenze in questa partita.

Roma rigenerata, sarà una squadra ancora così a Verona?

Roma rigenerata, Roma potremmo dire meglio che disputa incontri molto belli e altri meno belli. Una squadra che non riesce a trovare una costanza di rendimento ad alti livelli. Questo è stato finora il suo problema.

In che ruolo farebbe giocare Zaniolo?

Zaniolo si sta dimostrando un grandissimo talento del calcio italiano, un giocatore molto forte. Mi sembra un calciatore universale, capace di esprimersi più come esterno, come trequartista. E’ in grado di saltare l’uomo e di segnare, la cosa migliore è sfruttarlo in questo modo.

Come superare gli errori difensivi per la formazione giallorossa?

Anche la Juventus con l’assenza di Bonucci e Chiellini ha fatto fatica e ha pagato dazio. La Roma spesso ha diversi errori difensivi, l’ideale sarebbe avere più attenzione, più concentrazione per non subire anche gol.

Sempre giusto far giocare assieme Dzeko e Schick?

Farli giocare in questo momento mi sembra l’ideale visto che così aumentano il loro livello di rendimento. Una scelta da portare avanti anche a Verona.

Il suo pronostico su quest’incontro.

Dico Roma che dovrebbe vincere quest’incontro per continuare la sua corsa alla conquista di un posto in Champions League.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA