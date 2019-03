DI FRANCESCO SUL DERBY: “CI METTEREMO IL CUORE”/ Lazio-Roma: “servirà passione”

Eusebio Di Francesco carico in vista del derby Lazio-Roma, molto sentito sia per le dinamiche di classifica che per il valore della Stracittadina. Ecco le parole del tecnico: «Noi vogliamo restare in zona Champions League e la Lazio vuole accorciare su quelle davanti. Perdere sarebbe un grande svantaggio per entrambe». Su come si vince un derby ha risposto così: «La tifoseria è carica, la garanzia che posso dare è quella di mettere in campo cuore e impegno. Quell’esultanza di Dzeko nel finale di gara contro il Frosinone mi sembra che abbia riavvicinato un po’ la tifoseria. Mi auguro di fare una grande partita: dovremo mettere in campo prima il cuore e poi la testa». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

“LA LAZIO HA GRANDE QUALITA'”

Vigilia di Lazio-Roma, derby della Capitale valido per la 26° giornata di Serie A: «una gara difficile da prevedere» secondo il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. Ecco le parole dell’allenatore della Lupa: «Dal punto di vista mentale tutti hanno voglia di partecipare alla partita, hanno fatto tutti un’ottima settimana di lavoro. Troveremo di fronte una squadra abile nel ribaltare le transizioni, sarà una sfida complicata. La Lazio ha grande qualità e ottimi singoli, come Correa». Una battuta sul modulo che verrà utilizzato: «Non voglio dare dei vantaggi alla Lazio, ma posso dire che negli ultimi tempi abbiamo alternato due moduli sia dall’inizio che a gara in corso. Dipenderà molto dalle fasi di gioco, sono sempre le caratteristiche dei calciatori a caratterizzare i moduli».

“MANOLAS SARA’ A DISPOSIZIONE”

Prosegue il tecnico della Roma: «Zaniolo non deve essere tranquillo ma concentrato e cattivo: l’ho lasciato tranquillo ma sarà importante per la gara. Manolas? E’ a disposizione: ieri si è allenato con il resto del gruppo, ha recuperato dal problema alla caviglia. El Shaarawy? E’ quello che sta facendo meglio dal punto di vista del mettersi a disposizione dei compagni, ha alzato la sua qualità e dà più continuità nel corso della gara. Ma non basta: deve migliorare ulteriormente». Eusebio Di Francesco si è poi soffermato su Daniele De Rossi: «Non so ancora se ci sarà, la mia partita più importante è la prossima. Ultimamente ha dato continuità e sta rispondendo bene in allenamento, magari ne giocherà una o tutte e due». Infine, su Dzeko: «Sono molto felice di Edin: si mette sempre a disposizione della squadra. La sua condizione è cresciuta, lavora molto per la squadra: se segna sono ancora più felice».



