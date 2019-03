Pronostico Spal Roma/ Sella: giallorossi favoriti e vedo bene Ranieri (esclusiva)

Sarà la partita tra Spal e Roma l’anticipo della 28^ giornata del Campionato di Serie A, che si accenderà oggi tra le mura del Paolo Mazza alle ore 18.00. La formazione di Semplici viene dalla sconfitta di Milano con il risultato di 2-0 con l’Inter, dove peraltro non ha demeritato: gli estensi sono a caccia di punti pesanti oggi, consapevoli di poter mettere in difficoltà chiunque. I giallorossi invece approdano al turno dopo il 2-1 con l’Empoli all’Olimpico e primo match di Claudio Ranieri questa stagione sulla panchina della Roma. Per presentare la partita tra Spal e Roma abbiamo sentito Ezio Sella: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita non così facile per la Spal che gioca bene, è una buona squadra. L’ha dimostrato anche a Milano contro l’Inter dove ha disputato un buon incontro.

Chi in attacco al fianco di Petagna? Petagna è un attaccante molto abile nel gioco aereo. Sta facendo del resto un buon campionato. Considerando anche che la Spal giocherà in casa al suo fianco potrebbe esserci Paloschi, molto bravo in area di rigore, ideale magari per questo match con la Roma.

Crede che la Spal possa salvarsi? Le possibilità ci sono tutte, la formazione emiliana mostra sempre un buon calcio. Semplici è un tecnico molto preparato. Credo che la Spal abbia i mezzi per ottenere quindi questo obiettivo, lottando fino alla fine per salvarsi.

Fiducioso su Claudio Ranieri alla Roma? Sì sono fiducioso Ranieri mi sembra proprio la persona giusta. E’ equilibrato, ha tanta esperienza, è un tecnico di valore internazionale e dovrebbe gestire al meglio questo momento della Roma cercando di portarla in zona Champions.

Si attende una Roma tonica, aggressiva o potrebbe subire il pressing della Spal? Penso che la Roma dovrà fare una buona partita non pensando che sia del tutto facile per la sua maggiore qualità tecnica sulla Spal. Conterà correre, avere ritmo, dinamismo, forza fisica.

Marcano o Juan Jesus nella difesa giallorossa? Marcano si è disimpegnato bene con l’Empoli e penso possa essere confermato stasera a Ferrara.

Schick dall’inizio? Anche Schick è in buon momento, anche lui ha giocato bene con l’Empoli. Potrebbe giocare in coppia con Dzeko.

Quanto conterà la possibile assenza di Zaniolo? Zaniolo non sta molto bene, ormai lui è giocatore che fa la differenza. La sua assenza potrebbe essere importante per la Roma.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo un successo della Roma che dovrà cercare di vincere per continuare a credere nella zona Champions. Potrebbe tra l’altro approfittare del derby tra Milan e Inter…

