Infortunio Manolas/ Ultime notizie Roma: greco out tre settimane

Infortunio Manolas, primi problemi per il nuovo tecnico della Roma Claudio Ranieri: il centrale difensivo resterà fermo ai box per tre settimane. Reduce da un problema alla caviglia, il calciatore greco ha riportato un problema muscolare nel corso di Porto-Roma e oggi si è recato a Villa Stuart insieme a Fazio, Pellegrini, Under, Schick e De Rossi per svolgere degli accertamenti strumentali: come riportano i colleghi di Sky Sport, il fastidio muscolare riportato contro i Dragoes costringerà l’ex Olympiacos a restare lontano dal terreno di gioco per le prossime settimane. Brutte notizie, dunque, per Ranieri, che dovrà reinventarsi il reparto arretrato data la contemporanea assenza dell’argentino Fazio.

INFORTUNIO MANOLAS, RIENTRA DOPO LA SOSTA?

Tra i pilastri della formazione giallorossa, Kostas Manolas ha raccolto 29 presenze e 2 reti fin qui tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, finendo sul taccuino dei principali top club europei. Una brutta tegola, dunque, per la Lupa, che perderà il suo numero 44 per le sfide contro l’Empoli, in programma lunedì 11 marzo 2019, e contro la Spal, del 16 marzo 2019. Lo staff medico giallorosso spera di poter riconsegnare il difensore per il big match del 31 marzo contro il Napoli, gara cruciale per le sorti europee della Roma. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni sulle condizioni fisiche di Manolas: si scaldano i suoi sostituti naturali, ovvero lo spagnolo Marcano e Juan Jesus, già allenato da Ranieri ai tempi dell’Inter.

